В Отава искат да сменят името на "Тръмп Авеню", обмислят да се казва "Обама" или "Мексикански залив"

Общинският съвет на Отава обмисля преименуването на улица, кръстена на името на американския президент Доналд Тръмп – а сред предложенията за ново име са "Обама Авеню" и "Тако Авеню". С единодушно гласуване в сряда Общинският съвет на Отава направи първата стъпка към преименуването на "Тръмп Авеню" – жилищна улица в квартал "Сентрал Парк", която носи името на президента от около 25 години. Това е само една от препратките към Ню Йорк в квартала, където има още "Стейтън Уей", "Медисън Парк" и дори "Готам Прайвет".

Но на фона на ескалиращия търговски конфликт между двете страни и повтарящите се нападки на Тръмп срещу Канада, някои местни съветници заявяват, че възприемат името като повод за срам и не искат нищо в Отава да носи неговото име.

Гласуването в съвета се състоя само ден преди Тръмп да подпише изпълнителна заповед, с която нарежда на американското правителство да нарича езерото Онтарио "Езеро Америка" – ход, който напомня преименуването на Мексиканския залив на "Залив Америка".

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Общинският съветник от Отава Тим Тиърни заяви пред CNN, че сред предложенията за новото име са: "Обама Авеню", "Онтарио Авеню", "Канада Авеню", "Бивър Авеню", "Мексикански залив Авеню", "Канадска гъска Авеню", "Пелоси Авеню" и дори "Тако Авеню" – препратка към акронима "Trump Always Chickens Out" (Тръмп винаги се плаши). Друго предложение: "Рози О’Донъл Авеню" – препратка към комедиантката и дългогодишна противничка на Тръмп, която се премести в Ирландия след преизбирането му.

The Ottawa City Council voted unanimously on Wednesday to take the first step toward renaming Trump Avenue. https://t.co/FhiWtlwxcS — Newsweek (@Newsweek) August 28, 2026

В Канада има много други места, носещи името "Тръмп" – от езера, включително езерото "Тръмп" в северната част на Онтарио, за което някои в интернет вече предложиха да бъде преименувано, до острови и рекичка. Но "Тръмп Авеню" е единственото място, което действително е кръстено на Доналд Тръмп, според Тиърни.

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Тиърни заяви още, че промяната на името на улицата няма да стане за една нощ. Повече от половината от жителите трябва да подкрепят промяната на името, а новото име след това ще премине през собствен процес на обществено обсъждане. Не се очаква нищо от това да се случи преди общинските избори, насрочени за края на октомври.

И преди е искана смяна на името

И това не е първият път, когато общността в Отава се опитва да промени името на "Тръмп Авеню". През 2021 г. на 62-те домакинства по улицата беше зададен въпросът дали искат да я преименуват: 21 гласуваха "за", 21 – "против", а 20 изобщо не гласуваха. Според Тиърни противниците не са били непременно привърженици на Тръмп. Някои просто не са искали да се занимават с промяната на адресите си, каза той.

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Макар въпросът да изглеждаше приключен след гласуването през 2021 г., Тиърни заяви пред CNN, че споровете около решението на Тръмп да преименува езерото Онтарио на "Езеро Америка" са върнали темата. Все пак той предупреди, че не бива да се допуска битката за имената да засенчи много по-големите напрежения между двете страни. "Семантиката на имената можем да я оставим за друг ден в бъдещето", каза Тиърни. "В момента мисля, че трябва да продължим да се фокусираме върху търговията и митата – нещо, от което това не е нищо повече от отвличане на вниманието. Виждаме, че президентът прави едно и също нещо и това вече е досадно", каза Тиърни. "Спрете с тази безсмислена игра с имената и нека се върнем на масата за преговори.", добави той.