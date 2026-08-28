За адекватна велосипедна мрежа: Велосипедисти протестираха пред НДК

Велосипедисти протестираха пред пилоните на Националния дворец на културата с искане за повече и свързани велоалеи и безопасно придвижване в столицата, предаде БТА. Протестът е под надслов „Искам да карам колело в София“ и продължи като велошествие до сградата на Столичната община. Организатор на демонстрацията са неправителствените организации Българска асоциация за електромобилност (БАЕМ), Сдружение „Велоеволюция", Екологично сдружение „За Земята", Критична Маса, Софенхаген и Фондация „Манеко".

За протеста има подадено уведомление в общината, а в района на НДК имаше полицейско присъствие. ОЩЕ: "Искам да карам колело в София": Велосипедисти излизат на протест

Искането е за безопасност

"Искаме безопасност по улиците, заяви председателят на Сдружение „Велоеволюция“ Иво Делин. Той посочи, че всички велоалеи имат много сериозна нужда от модернизация и реконструкция, за да бъдат безопасни. Тези, които са по-стари от 2018 година не отговарят на стандартите, които в момента са приети за велосипедна инфраструктура, допълни той.

Искаме план, който да гарантира за следващите между 5 до 10 години какво точно ще се свърши и как ще се намери финансиране за изпълнението, подчерта Делин. Искаме адекватна велосипедна мрежа в столицата, а не разпокъсани отсечки, заяви той.

Делин отбеляза, че очакват от Столичната дирекция на вътрешните работи проверките да не бъдат избирателни. Искаме те да са насочени към хората, които заплашват и обезпокояват останалите. Трябва да обърнат внимание и на паркирането върху велоалеите, добави той. ОЩЕ: Карате колело в парка? Вече ще бъдете глобявани