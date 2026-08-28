Беше поддръжник на Тръмп: Имиграционната служба на САЩ задържа "най-невероятния суперзлодей в интернет"

Британският десен политически коментатор Майло Янопулос очевидно е бил задържан от Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), предаде BBC. Той изглежда е задържан в Луизиана, според проверка в регистъра на затворниците на ICE. Нито ICE, нито Янопулос са отговорили на искането на BBC за коментар, но името и британският му произход се появяват в издирвания на задържани в цялата страна.

Обстоятелствата около задържането му бяха неясни. Янопулос, който е израснал в Кент в Южна Англия, но живее в САЩ.

41-годишният Янопулос е бивш редактор на Breitbart News - издание - създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми.

Майло Янопулос е и бивш служител на рапъра Кание Уест.

Самопровъзгласилият се провокатор се нарече „най-невероятният суперзлодей в интернет“. Критиците му го наричат ​​разпространител на реч на омразата.

Ранен поддръжник на Тръмп

Той беше ранен поддръжник на Доналд Тръмп по време на изборите през 2016 г., като оглави събитие през същата година, наречено „Гейове за Тръмп“ по време на Националната конвенция на Републиканската партия.

Но той не се съгласяваше с движението на Тръмп. Янопулос все още изразява подкрепа за програмата на републиканския президент. „Пълен правен имунитет за агентите на ICE, когато са на служба“, публикува той в платформата X миналата година.

Но през март тази година той публикува в X, че Тръмп „се е изгубил, подкупен от чуждестранни интереси“. ОЩЕ: Под обстрел от Украйна: Кание Уест с два концерта в Санкт Петербург