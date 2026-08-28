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Хък-мък: Бил Гейтс с обяснения за познанството си с Джефри Епстийн (ВИДЕО)

28 август 2026, 14:56 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хък-мък: Бил Гейтс с обяснения за познанството си с Джефри Епстийн (ВИДЕО)

"Беше огромна грешка. Той каза, че може да събере десетки милиарди долари, сто милиарди, които да отидат за здравни каузи в глобален мащан - и това събуди интереса ми. Беше достатъчно, за да прекараме скромен брой часове заедно - достатъчно, за да ... беше огромна грешка". Думите са на милиардера Бил Гейтс, който говори за връзките си с покойния вече и считан за педофил и трафикант на хора Джефри Епстийн. Връзки на Епстийн с много богати и влиятелни хора постоянно излизаха в публичното пространство, а сегашният американски президент Доналд Тръмп също "лъсна" в компанията на Епстийн и упорито се отбранява, че е сторил нещо нередно.

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Гейтс говори, след като изрично беше питан: "Казахте, че знаете, че Епщайн има осъждане за сексуално престъпление, но не знаете подробностите. Защо не проверихте подробностите?". Под "подробностите" се има предвид проверка кой е Епстийн, преди да се забъркаш с него.

"Той определено е имал връзки с милиардери, много от тях. И в известен смисъл може да се каже, че е открил слабото ми място", добави Гейтс, визирайки филантропията си като въпросното слабо място.

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"Епстийн никога не ме е изнудвал. В това публикуване на имейли през януари имаше неща, които ясно показваха, че той обмисля, работейки с мой сътрудник, потенциално да ме изнудва. Той никога не го е направил. Това просто подчертаваше колко глупав съм бил, че не съм имал по-добра преценка. Намерението ми беше филантропско, никога не е имало нещо социално. Никога не съм ходил на острова. Никога не съм бил запознаван с жени", добави Гейтс - ОЩЕ: Новите досиета "Епстийн": Най-скандалните истории и имена (СНИМКИ)

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Бил Гейтс Джефри Епщайн Джефри Епстийн
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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