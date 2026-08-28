Хък-мък: Бил Гейтс с обяснения за познанството си с Джефри Епстийн (ВИДЕО)

"Беше огромна грешка. Той каза, че може да събере десетки милиарди долари, сто милиарди, които да отидат за здравни каузи в глобален мащан - и това събуди интереса ми. Беше достатъчно, за да прекараме скромен брой часове заедно - достатъчно, за да ... беше огромна грешка". Думите са на милиардера Бил Гейтс, който говори за връзките си с покойния вече и считан за педофил и трафикант на хора Джефри Епстийн. Връзки на Епстийн с много богати и влиятелни хора постоянно излизаха в публичното пространство, а сегашният американски президент Доналд Тръмп също "лъсна" в компанията на Епстийн и упорито се отбранява, че е сторил нещо нередно.

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Гейтс говори, след като изрично беше питан: "Казахте, че знаете, че Епщайн има осъждане за сексуално престъпление, но не знаете подробностите. Защо не проверихте подробностите?". Под "подробностите" се има предвид проверка кой е Епстийн, преди да се забъркаш с него.

"Той определено е имал връзки с милиардери, много от тях. И в известен смисъл може да се каже, че е открил слабото ми място", добави Гейтс, визирайки филантропията си като въпросното слабо място.

Q: You said you knew that Epstein had a sex conviction but didn't know the details. Why didn't you look into the details?



Bill Gates: He definitely had connections with billionaires, a lot of them. And, in a sense, you could say he found my weak point.



By saying he could get… pic.twitter.com/mDqc1oqYWp — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026

"Епстийн никога не ме е изнудвал. В това публикуване на имейли през януари имаше неща, които ясно показваха, че той обмисля, работейки с мой сътрудник, потенциално да ме изнудва. Той никога не го е направил. Това просто подчертаваше колко глупав съм бил, че не съм имал по-добра преценка. Намерението ми беше филантропско, никога не е имало нещо социално. Никога не съм ходил на острова. Никога не съм бил запознаван с жени", добави Гейтс - ОЩЕ: Новите досиета "Епстийн": Най-скандалните истории и имена (СНИМКИ)

Bill Gates on Jeffrey Epstein:



He never did blackmail me.



In that January release of emails were things that made it clear he was contemplating, working with an associate of mine, potentially to blackmail me. He never did.



It just underscored how foolish I was not to have… pic.twitter.com/NfpvLTCrpg — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026