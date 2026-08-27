Тръмп: "Изобщо не съм загрижен" дали Русия ще атакува НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю за Axios в четвъртък, 27 август, че не се притеснява, че Русия може да атакува държави от НАТО. Изявлението му идва в контекста на това, че европейските лидери са изключително загрижени и публично предупредиха, че Москва може да изпита решимостта на Алианса, както и ангажимента на Тръмп към член 5 на отбранителния пакт, т.е. клаузата за колективна отбрана, чрез ограничена атака или други военни провокации.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пък направи визита в Москва във вторник и се срещна с руския си колега Сергей Наришкин. Няколко авторитетни медии съобщиха, че посещението е било опит да се предупреди Москва да не атакува страна членка на НАТО - нещо, което Тръмп вече отрече в предаването The Glenn Beck Program.

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"Няма никакъв проблем"

Пред Axios той отново посочи, че Ратклиф не е отправял такова предупреждение. Но стигна и по-далеч с думите: „Не съм загрижен... изобщо. Няма никакъв проблем“. Това е бил отговорът му на въпрос за възможна руска провокация срещу държави от НАТО.

„Ратклиф се среща с руския си колега веднъж на шест месеца или веднъж годишно. Те поддържат много добри отношения. Нямаше никакво послание и нямаше нищо необичайно“, каза още Тръмп.

"Те няма да атакуват НАТО"

Две часа по-късно, в разговор с репортери, той беше попитан отново дали САЩ са отправили предупреждение към руския диктатор Владимир Путин относно потенциални атаки срещу страните от НАТО. Тръмп заяви, че не иска да коментира, но добави: „Те няма да атакуват територията на НАТО".

Reporter: Did CIA Director Ratcliffe deliver a warning to Russia not to attack NATO territory?



Trump: I don’t want to comment on that, but they are not going to attack. pic.twitter.com/Vpd80W3VTi — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Trump:



Putin is not going to be attacking NATO territory. pic.twitter.com/M1zNGcLdsi — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

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Наришкин, директорът на руската Служба за външно разузнаване, потвърди в четвъртък, че се е срещнал с Ратклиф по време на посещението му в Москва. Той заяви, че разговорите са били „част от обичайната им работа“ и че „нямало нищо необичайно“. Наришкин заяви, че е обсъдил с директора на ЦРУ „въпроси, свързани с разузнаването“.

Снимка: Getty Images

Напрежението Русия-НАТО

През последните седмици бяха свалени руски дронове, които навлязоха във въздушното пространство на няколко държави членки на НАТО, включително Румъния и Полша.

В четвъртък руското външно министерство заяви, че Великобритания и Франция „си играят с огъня“, като доставят технологии, които позволяват на Украйна да провежда удари с голям обсег дълбоко във вътрешността на Русия.

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Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заплаши да нанесе удари по британски военни цели в Украйна и извън нея в отговор на военната помощ, предоставена от Великобритания на Киев.