Александър Тунчев след победата на Арда: “Успяхме да си върнем нещо, което бяхме загубили“

12 май 2026, 22:42 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арда Кърджали победи Ботев Пловдив с 2:1 в междинния 34-ти кръг на Първа лига. Така “небесносините“ оставиха шансовете си за класиране в Европа живи. Възпитаниците на Александър Тунчев математически запазиха възможността да завършат пети в първенството, като са на 6 точки от Черно море, който в момента заема позицията. Самият Тунчев след мача заяви, че с тази победа отборът си е върнал самочувствието.

Александър Тунчев: “Искахме да върнем самочувствието“

Ето какво каза Александър Тунчев: “ Имаше една нервност, искахме да излезем и да изиграем мача по най-добрия начин за самите себе си, искахме да върнем самочувствието, което в последните няколко мача изгубихме. Радвам се, че до голяма степен успяхме да го направим, през по-голяма част от мача контролирахме.

Ботев Пловдив - Арда Кърджали

“Искам да изиграем по най-добрия начин последните два мача“

Не създадохме много положения, но по-важното е, че успяхме и от малкото да реализираме. Искам да изиграем по най-добрия начин последните два мача. Важното е да изиграем мачовете за себе си“. Арда Кърджали реализира двата си гола чрез Джалал Хюсеинов. “Небесносините“ бяха доста ефективни, като през целия мач отправиха само 3 точни удара към вратата на Ботев Пловдив. В оставащите два кръга възпитаниците на Александър Тунчев ще се изправят срещу двата отбора над тях в класирането – Локомотив Пловдив и Черно море.

Николай Илиев Редактор
