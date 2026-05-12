Треньорът на Ботев Пловдив: “Бяхме по-добрият отбор, но загубихме“

12 май 2026, 22:55 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Botevpd.bg
Ботев Пловдив загуби домакинството си на Арда Кърджали в мач от 34-тия кръг на Първа лига. С това “канарчетата“ загубиха и шансовете си да се борят за Европа. Поражението беше минимално – с 1:2, като възпитаниците на Лъчезар Балтанов имаха възможност дори да изравнят, но нападателят Франклин Маскоти пропусна дузпа. Самият Балтанов говори след мача, като заяви, че Ботев е бил по-добрият отбор на терена.

Лъчезар Балтанов: “Трябва да подобрим тези неща“

Ето какво каза Лъчезар Балтанов: “Създадохме повече ситуации, изравнихме, но допуснахме недопустими грешки. Можехме да се поздравим с поне равенство, защото създадохме достатъчно положения. Дузпа всеки пропуска, но беше психологически момент. Дадоха момчетата всичко, което могат. Има умора и схващания, това е и гледаме към следващия мач.

Оставихме човек на задна греда при втория гол. Състезателят на Арда завърши добре, имаше липса на концентрация. Трябва да подобрим тези неща, защото и в световен план такива моменти решават мачове. Това момче Меоти има потенциал, тепърва ще го показва. Много се радвам за него и че игра добре. Беше и с нарушена подготовка, присъедини се по-късно.

Ботев Пловдив - Арда Кърджали

“Липсата на концентрация коства много“

Тези момчета имат много потенциал и характер, но допускаме понякога елементарни грешки. Липсата на концентрация коства много, защото качествените отбори могат да се възползват от всяка една грешка. Бяхме по-добрият отбор, но загубихме. Не искам никой да обвинявам тук, казвам в съблекалнята, каквото има. Омръзна ми да се повтарям – дано завършим с победи и да се готвим следващия сезон с добра подготовка. Нека сме малко по-смирени и по-толерантни“.

Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов Първа лига Арда Кърджали
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
