Арда показа на Ботев Пловдив, че футболът е игра на голове и запази мечтата си за Европа жива

Междинният 34-ти кръг на Първа лига донесе много драма, що се отнася до борбата за петото място. То е последното в родното първенство, което дава шанс за участие в Европа. След като в по-ранния мач от втората четворка от плейофите Черно море победи Локомотив Пловдив, спорът за петата позиция стана още по-голям. В късния мач Арда Кърджали победи Ботев Пловдив с 2:1 и запазва възможността си да се класира на бараж за евротурнирите.

Нулите се запазиха през първото полувреме

През първото полувреме Ботев Пловдив се възползва от домакинското си предимство, като тотално превъзхождаше съперника си в атакуващ план. Притежанието на топката беше разделено поравно ежду двата отбора, но "канарчетата" бяха едни гърди напред, що се отнасяше до нападението. Те регистрираха 4 уадара, 2 от които точни, докато Арда отправи само 1 удар, но той не беше във вратата.

3 гола за 8 минути маркираха второто полувреме

Втората част започна с подобни белези. Този път Ботев имаше предимство и при притежанието на топката, като запази инициативата си в нападение. Но противно на статистиката, Арда поведе. С първия точен удар на кърджалийци в мача Джалал Хюсеинов откри резултата в 63-тата минута. Равенството беше възстановено много бързо - само за 5 минути, от Карлос Меоти. Но Арда не остана безмълвен. Джалал Хюсеинов отново блесна за "небесносините" и им върна водачеството само 8 минути, след като отбеляза първия си гол.

Въпреки всичко Ботев Пловдив остана по-настоятелен на терена. След игра с ръка в наказателното си поле, Димитър Велковски направи дузпа в полза на "канарчетата". Франклин Маскоти застана зад топката, но я прати на сантиметри от външната страна на гредата на Анатоли Господинов. До края на срещата вратарят на Арда направи немалко важни спасявания, за да запази резултата в полза на кърджалийци. С победата Арда е на 6 точки от петия Черно море при оставащи два кръга от Първа лига.

