ПСЖ разкарва скъпо трансферно разочарование и вади 150 милиона за нов нападател

Действащият шампион на Европа и финалист в Шампионска лига и през този сезон - Пари Сен Жермен, е готов да се раздели с вратаря Люка Шевалие през летния трансферен прозорец, съобщава L'Equipe. Французинът беше придобит от Лил през лятото на 2025 г. за 55 милиона евро. Шевалие е изиграл 26 мача за ПСЖ във всички състезания, като е допуснал 28 гола и е запазил десет „сухи мрежи“.

ПСЖ продава вратаря Люка Шевалие след само един сезон

През сезона Шевалие загуби титулярното си място от руснака Матвей Сафонов, който е с парижани от 2024 година. ПСЖ е готов да разгледа оферти за Шевалие, ако те дойдат това лято. Самият вратар вероятно не иска да е на пейката, което може да го накара да напусне отбора. Договорът на 24-годишния Шевалие с клуба е до лятото на 2030 г. Според Transfermarkt пазарната стойност на играча е 30 милиона евро.

Още: Историческо: звезда на ПСЖ счупи нов рекорд в Шампионска лига, но няма да чуете името му около Златната топка

ПСЖ иска Хулиан Алварес от Атлетико, сумата може да достигне 150 млн. евро

В същото време Пари Сен Жермен води преговори с Атлетико Мадрид за трансфера на нападателя Хулиан Алварес. Френският клуб може да плати над 150 милиона евро за 26-годишния нападател, съобщи El Chiringuito на своята страница в социалната мрежа X.

Алварес е в Атлетико Мадрид от лятото на 2024 г. През този сезон нападателят е участвал в 49 мача във всички турнири, отбелязвайки 20 гола и давайки девет асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г.

Още: Най-великият трансферен прозорец в историята на футбола