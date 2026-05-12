Адска болка за Кристиано Роналдо: вече държеше първата си титла, но автогол разби мечтите му

Кристиано Роналдо не е печелил първенството на Саудитска Арабия откакто се присъедини към Ал Насър. Така мечтаният трофей му се измъква година след година, като тази вечер отново го направи. Ал Насър се изправи срещу Ал Хилал в директен сблъсък на върха в Саудитската професионална лига. Ако Роналдо и компания бяха спечелили, те щяха да вдигнат шампионската титла. И само секунди преди последния съдийски сигнал, те бяха победители. Но в тези секунди автогол разби мечтите на Роналдо на пух и прах.

Автогол в последните секунди лиши Роналдо от първата му титла

Преди началото на срещата Ал Насър беше спечелил 82 точки в 32 мача. Ал Хилал беше втори със 77 пункта от 31 срещи. В Саудитската професионална лига се състезават 18 отбора, което означава, че всеки от тях трябва да изиграе по 34 мача. Ако Ал Насър беше победил Ал Хилал, математически щеше да бъде шампион. И реалността беше такава дълбоко в добавеното време. Но в последните секунди всичко се промени.

В продължение на цялата среща Ал Хилал владееше топката през значително по-голяма част от времето - 64%. Но що се отнася до ударите, цифрите изглеждат равностойни - по 4 точни и за двата отбора. Ал Насър водеше още от 37-мата минута, благодарение на Мохамед Симакан. Кристиано Роналдо вече почти беше докоснал шампионската титла. Редовното време изтече, а минималното добавено беше 5 минути. Но и то се проточи. И в 9-тата минута след изтичането на редовните 90 дойде големият удар. Вратарят на Ал Насър Бенто си отбеляза автогол.

Още: Кристиано Роналдо разтърси с изненадващо признание: “Краят на кариерата ми се приближава“

Ал Насър гони победа в последния кръг

Последният мач от Саудитската професионална лига за Кристиано Роналдо и компания е срещу борещият се да не изпадне Дамак. Тук при победа, те отново си гарантират шампионската титла. Ако завършат наравно с Дамак, а Ал Хилал спечели и двата си мача до края на първенството, ще се разчита на голова разлика. В момента тази на Ал Насър е 60, а тази на Ал Хилал - 55. При загуба, Роналдо и съотборниците му ще трябва да разчитат съперникът им също да се издъни, иначе за поредна година ще се разминат с шампионската титла в Саудитска Арабия

Още: Перничанинът, пред когото Роналдо се пречупи: Историята за българина, спрял Кристиано цели два пъти