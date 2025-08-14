Как са се раздавали крупните бонуси в АПИ: Експерт с предположения

Това, което видях с дискусията през медиите е, че Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) нищо не са нарушили и всичко е правомерно. Най-вероятно АПИ има опит с раздаването на този тип премии и бонуси, но проблемът на пътната агенция е изключително негативния образ, създаден заради тежките пътни инциденти, различни тежки забавяния. Това заяви пред bTV Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Още: АПИ опита да скрие, но не успя: Началници са взели средно по 13 000 лв. бонуси (ДОКУМЕНТ)

Как изтече информацията от АПИ за бонусите?

По думите му въпросът е как е изтекла информацията от АПИ за бонусите. Много малко се знае колко и кога са се получава въпросните пари, посочи Безлов и настоя да се създаде механизъм, по който да се оценява работата на служителите на АПИ и от работата им да зависи какви бонуси да получават. Ще е интересно да се види какво ще се получи при проверката от страна на МРРБ, но по-скоро бонусите са се раздавали на групово-клиентелен и регионален принцип, смята Тихомир Безлов.

Той обясни, че през годините е имало много подобни инциденти с раздаване на бонуси, включително и в съдебната система, но нищо драстично не се е случило. „Интересът е от страна на криминологичния поглед, тъй като 170 човека получават едни немалки пари за 15 месеца и има една тишина. Сега по някакъв неясен канал изведнъж стана тема. Скандалът може да се интерпретира и като злоупотреба със служебно положение“, коментира експертът.

Скандалът с над 2,2 млн. лв. бонуси

Разпореждането идва на фона на започнала от Софийската градска прокуратура проверка, възложена на Комисията за противодействие на корупцията, за изплатени над 2,2 млн. лв. бонуси в АПИ на 174 ръководни служители.

Сигналът до прокуратурата беше подаден през юни 2025 г., след като Институтът за пътна безопасност (ИПБ) разкри, че председателят на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев и неговият екип са получили премии за "добре свършена работа", без те да бъдат разпределени към всички служители.

Според документи, цитирани от БНТ, сумите са изплатени за период от година и три месеца, като средният бонус на един началник в агенцията е около 13 072 лв. Разкритията предизвикаха остра обществена реакция. Председателят на ИПБ и бивш директор на КАТ Богдан Милчев подчерта, че републиканската пътна мрежа е в критично състояние – липсват маркировка, мантинели, пътни знаци и осветление, а поръчките за текуща поддръжка не са публикувани. Според него раздаването на милиони бонуси при такива условия е "подигравка с обществото и жертвите по пътищата".

