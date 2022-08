Кола се вряза в тълпа по време на благотворително събитие в Пенсилвания

Автомобилната катастрофа в Източна Пенсилвания по време на събитие в памет на жертвите на скорошен пожар е убила един и е ранила най-малко 15 души, съобщи телевизия Fox.

В района на бара " Intoxicology Department" в град Беруик, щата Пенсилвания, има засилено полицейско присъствие.

По непотвърдени данни на мястото на инцидента са пристигнали няколко хеликоптера.

WNEP-TV съобщи, че катастрофата е станала около 18:30 ч. в събота по време на целодневно мероприятие, предназначено за подпомагане на семействата на десет души, загинали при скорошен пожар в Нескопек, Пенсилвания.

Според информацията от медиите, в момента се извършва реанимация на двама ранени. Отбелязва се, че сред ранените има пет деца, чието състояние се оценява като критично.

Полицията е задържала заподозрения, който е участвал в друго произшествие в град Нескопек.

15 people injured after car crashes into benefit for Pennsylvania fire victims https://t.co/XXRMDdo08f