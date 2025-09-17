Кръстиха го Купидон: Простреляха със стрела магаре край Лос Анджелис (ВИДЕО)

Простреляха със стрела диво магаре, наречено по-късно Купидон край Лос Анджелис, съобщи американската медия ABC News. Двугодишното женско магаре беше забелязано миналата сряда със синя стрела, стърчаща от дясното ѝ рамо, докато се скита със стадо в подножието на долината Морено, на около 104 км източно от Лос Анджелис, съобщи американската медия ABC News.

Службата за защита на животните и шерифският отдел на окръг Ривърсайд реагираха и помогнаха за транспортирането на раненото животно за спешна процедура по отстраняване на върха на стрелата. Тя е пробила дясната страна на белия дроб на магарето, каза Чад Чийтъм, вицепрезидент на DonkeyLand, организация с нестопанска цел за спасяване.

„В момента тя е стабилна и стои права, което е огромно подобрение“, каза Чийтъм в понеделник.

„В момента тя е стабилна и стои права, което е огромно подобрение", каза Чийтъм в понеделник.

Когато Купидон се възстанови напълно, тя ще се присъедини към група спасени магарета, които бродят из резервата за диви животни DonkeyLand с площ от 800 хектара (2000 акра).

Officials and animal activists in Riverside County are asking the community for help after another wild donkey was found this week with an arrow shot into her body — the newest case in a series of recent reports from around Moreno Valley. Full story: https://t.co/83yhHnhQCr pic.twitter.com/wH5KquE31K — KTLA (@KTLA) September 13, 2025

Поредица от нападения на магарета

Властите отчитат, че това е част от поредицата нападения срещу магаретата, които бродят в полуселски райони на Южна Калифорния.

Спасителната група предлага награда от 24 000 долара, събрани от дарения, за информация, водеща до арестуването и осъждането на всеки, замесен в поне шест атаки с лък срещу магарета през последните няколко месеца.

Отделът за услуги за животни на окръг Ривърсайд заяви във вторник, че разследването продължава и поиска помощ от обществеността за идентифициране на заподозрян или заподозрени.

Дивите магарета са защитени от федералния закон. Те са емблематичен символ на американския югозапад, датиращ от времето им като товарни животни за хора, стичащи се към Калифорния по време на Златната треска.