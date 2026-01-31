Спорт:

Мария Корина Мачадо: Амнистията не е доброволен жест на режима

Носителката на Нобелова награда за мир и лидерка на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че обявената от временната президентка на Венецуела Делси Родригес всеобща амнистия е резултат от "натиск" от страна на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

"Това не е доброволен жест от страна на режима, а реакция на натиска от правителството на САЩ. И се надявам, че затворниците скоро ще могат да бъдат с семействата си", коментира Мачадо в социалните мрежи от съседна Колумбия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
