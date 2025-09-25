"Марк, отваряме шлюзовете отново": Тръмп уверил Рюте, че възобновява доставките на оръжия за Киев (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че оръжията от САЩ ще продължат да пристигат в Украйна. Те ще бъдат доставяни по новия механизъм PURL, като ще се плащат от съюзниците на Киев.

„През юли Тръмп ми се обади и ми каза: „Марк, отваряме шлюзовете отново, смъртоносна и несмъртоносна помощ отива в Украйна. Но съюзниците ще платят сметката“, разказа Рюте пред Fox News. Той уточни, че досега са поети ангажименти за 2 милиарда долара, като предстоят още пакети с помощ.

За руските провокации над Европа

Същевременно генералният секретар на НАТО подкрепи в четвъртък коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

„Те ще бъдат сваляни, ако е необходимо. Напълно съм съгласен с президента Тръмп – ако е необходимо“, заяви Рюте в интервю за предаването „Fox & Friends“ на Fox News. Той увери, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да преценяват дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-агресивни действия.

