Мъск към Мадуро след блокирането на X във Венецуела: Ще му отрежа мустака!

Милиардерът и собственик на социалната мрежа X (бившия Twitter) Илон Мъск обеща да отреже мустаците на Николас Мадуро заради това, че претендиращият за власт президент на Венецуела блокира платформата в южноамериканската страна.

Блокирането е осъществено за 10 дни - за всичко това е виновна скорошната кавга между Илон Мъск и Мадуро, който обвини собственика на X в "атака" срещу преизбирането му.

"Ще му отрежем мустаците от Космоса!", написа Мъск в отговор на действията на Мадуро.

"Илон Мъск е собственик на X и той е нарушил всички правила на самата социална мрежа. Той подстрекава към омраза, гражданска война, смърт и конфронтация. Във Венецуела има закон и ние ще го приложим", заяви преди това Николас Мадуро, цитиран от El Universal.

