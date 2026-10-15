"Нямаш карти": Русия призна, че руска рафинерия гори след като Зеленски каза почваме пак

Отломки от безпилотни летателни апарати са предизвикали пожар на територията на Рязанската рафинерия - това признава руското военно министерство в публикация в официалния си канал в Телеграм. Потвърждението идва, след като още сутринта имаше данни за успешна украинска атака и тя стана, след като украинският президент Володимир Зеленски каза пред Financial Times в интервю при вчерашното си посещение във Великобритания, че Украйна пак почва с ударите по руските рафинерии. Защо почва - защото Русия не спазва енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп - ОЩЕ: Зеленски прати Тръмп по дяволите: Почваме пак да удряме и палим руските рафинерии

От написаното от руското военно министерство излиза, че руската ПВО се справила едва ли не с всичко - свалила 4 ракети "Фламинго", 69 дрона, обаче някакви отломки паднали и станал пожар:

Рязанската петролна рафинерия е собственост на "Роснефт", намира се на около 200 километра югоизточно от Москва и преработва между 17 и над 18 млн. тона суров петрол годишно, което я поставя в топ 3 на най-големите руски рафинерии. Сутринта, когато призна за въздушната атака, губернаторът на Рязанска област Павел Малков не обели и дума, че е избухнал пожар и в Рязанската рафинерия. Но около два часа след като първоначално каза, че имало атака, Малков все пак призна и за пожар в рафинерията - за разлика от руското военно министерство той не заявява, че отломки от дронове са виновни, но казва, че имало пожар и на територията на друго промишлено предприятие, където пламнали склад и автомобили. И за това друго предприятие губернаторът на Рязанска област не вини отломки от дронове - може би защото ударите са директно с дронове и ракети? - ОЩЕ: На Зеленски не му пука от Тръмп: Удар и пожар в още една руска рафинерия - чака се потвърждение?