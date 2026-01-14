Пак маймунджилъци от Тръмп: Напсува протестиращ, подиграва се на Байдън (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново се прояви като типичен клоун и то неведнъж, а два пъти за няколко часа. При посещението си в Детройт - градът-символ на американската автомобилна индустрия - той отвърна на нападка от работник по най-първичния начин, както отвръщат много хора.
Какво се случи? Известното американско лайфстайл издание TMZ публикува видео и го поясни - работник вика на Тръмп, че защитава педофили, явно визирайки скандалния случай с покойния Джефри Епстийн. Тръмп не му остава длъжен - посочва го с пръст и му казва "майната ти" (Fuck You).
During a visit to a Ford plant, President Trump was caught on camera flipping off a worker who allegedly shouted “pedophile protector” at him, an apparent reference to his past ties to Jeffrey Epstein. Trump responded with “F*** you” and the middle finger, as reported by TMZ pic.twitter.com/rTjubMJ0UH— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026
При посещението си в града Тръмп не пропусна пак да потанцува - с вече доста популярния си танц, с който затвърждава аурата си:
🕺 Trump ended his speech in Detroit with his trademark dance — despite his wife’s disapproval— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026
Earlier, Trump said that First Lady Melania hates his dancing: “My wife tells me my dancing is not presidential.” pic.twitter.com/uKVKnnvpVI
Американският президент се похвали, че САЩ поставяли промишлени и индустриални рекорди, хората останали доволни от "чудесната му реч". Сега на дневен ред бил Иран - Още: Бюджетният дефицит в САЩ с нов рекорд
Trump said: “We had a wonderful speech in front of great people in Detroit... I’m going back to the White House now, we’re going to look at the whole situation that’s going on in Iran... We’ll get some accurate numbers as to what’s happening with regard to the killing.” pic.twitter.com/GcAnsw0P3Q— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026
Но Тръмп "блесна" и с друго - поредна подигравка към предшественика си Джо Байдън, който е болен от рак. Тръмп имитира кашлицата му - беларуската опозиционна медия NEXTA иронизира, че президентът на САЩ изглеждал сякаш получава удар:
One might think the US president is having a seizure — but no, he’s mocking Biden’s cough. pic.twitter.com/ts3Fk7r6zN— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026