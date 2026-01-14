Любопитно:

Пак маймунджилъци от Тръмп: Напсува протестиращ, подиграва се на Байдън (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново се прояви като типичен клоун и то неведнъж, а два пъти за няколко часа. При посещението си в Детройт - градът-символ на американската автомобилна индустрия - той отвърна на нападка от работник по най-първичния начин, както отвръщат много хора.

Какво се случи? Известното американско лайфстайл издание TMZ публикува видео и го поясни - работник вика на Тръмп, че защитава педофили, явно визирайки скандалния случай с покойния Джефри Епстийн. Тръмп не му остава длъжен - посочва го с пръст и му казва "майната ти" (Fuck You).

При посещението си в града Тръмп не пропусна пак да потанцува - с вече доста популярния си танц, с който затвърждава аурата си:

Американският президент се похвали, че САЩ поставяли промишлени и индустриални рекорди, хората останали доволни от "чудесната му реч". Сега на дневен ред бил Иран - Още: Бюджетният дефицит в САЩ с нов рекорд

Но Тръмп "блесна" и с друго - поредна подигравка към предшественика си Джо Байдън, който е болен от рак. Тръмп имитира кашлицата му - беларуската опозиционна медия NEXTA иронизира, че президентът на САЩ изглеждал сякаш получава удар:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
