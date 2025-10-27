Парламентарните избори в Аржентина: Голяма победа за президента (ВИДЕО)

Партията на президента на Аржентина Хавиер Милей печели с над 40% от гласовете в изборите за частична подмяна на състава на долната камара на аржентинския парламент. Перонистката опозиция печели едва 24,5%. Това показват данните от преброени над 90 процента от подадените бюлетини, предадоха световните агенции. Това означава, че партията на Милей би трябвало да получи 64 места срещу 31 за перонистите.

Как се представя партията на Милей?

Този изход от изборите за частична смяна на състава на двете камари на парламента, произведени по средата на мандата на Милей, бележи голяма победа за него.

Партията на Милей заедно с нейните съюзници имат нужда от общо 86 гласа в долната камара на парламента, за да попречат на опонентите на държавния глава да отменя президентското вето върху различни законопроекти, отбелязва Ройтерс.

Припомняме, че в Аржентина бяха открити избирателните секции за междинните политически избори, където е заложено подновяването на половината от местата в Камарата на депутатите (127) и една трета от местата в Сената (24), предаде италианската информационна агенция ANSA. Тридесет и шест милиона аржентинци ще гласуват в контекст на силна пазарна нестабилност и икономическа умора, изправени пред дилемата дали да ратифицират ултралибералната програма на правителството на Хавиер Милей, което обещава да започне по-нататъшни реформи през втората половина на мандата, или да спрат изпълнителната власт - изтощена през последните месеци от различни скандали - чрез засилване на опозицията.

Resounding victory for Javier Milei’s party in Argentina’s parliamentary elections



In the midterm elections, Milei’s party won 41% of the vote, sharply strengthening the president’s position and reshaping the balance of power in parliament.



In his victory speech, Milei said he… pic.twitter.com/32O7xRGGAb — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Последните проучвания прогнозират несигурен краен резултат, с оспорвана надпревара между партията на Милей, „Свободата напредва“, която има средно около 36%, и перонистката коалиция „Фуерса Патрия“, която има средно около 34%.

Резултатите от проучванията обаче ще бъдат публикувани отделно за всяка от 24-те провинции на страната и следователно без национално преброяване. В този контекст политическите анализатори прогнозират, че след затварянето на избирателните секции ще започне битка между различните претенденти за налагане на благоприятно тълкуване на вота.

Като се има предвид настоящата малка шепа депутати и сенатори, на които разчита, „Либерта Аванза“ със сигурност ще може да се похвали с увеличение на броя на местата си.

