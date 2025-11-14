Любопитно:

14 ноември 2025, 11:55 часа
Пентагонът изгони белгийски военен аташе след критики към Тръмп

Белгийски военен аташе във Вашингтон е бил принуден да напусне САЩ заради открита критика към президента Доналд Тръмп, съобщиха издания в Белгия. Отбелязва се, че САЩ са оказали натиск генералът да си тръгне в срок от няколко седмици.

Уточнява се, че белгийският военен е определил политиката на Тръмп като "хаотична и непредсказуема" в статия за месечното белгийско издание "Военен преглед". Статията вече не е достъпна онлайн, но в сводка за съдържанието на броя е цитирана неговата оценка, че първите шест месеца от втория президентски мандат на Тръмп са били "брутални" и са белязали нова страница в международните отношения. Генералът е добавил, че му е трудно да прецени дали това се дължи на добре обмислена стратегия, или на политика "ден за ден" и стремеж на президента да стои на първите страници на новинарските издания.

Според белгийските медии екипът на военния министър на САЩ Пийт Хегсет пряко се е заел със случая.

Въпреки този инцидент САЩ и Белгия запазват добро военно сътрудничество и в последните часове бе съобщено, че от Вашингтон е постъпило предложение за осигуряване на подкрепа в борбата с дронове след неотдавнашните инциденти над военни бази и летища на Белгия.

Елена Страхилова
