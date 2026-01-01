Първият кмет мюсюлманин на Ню Йорк встъпи в длъжност (ВИДЕО)

Първият мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк - демократът Зохран Мамдани, днес встъпва в длъжност за срок от 4 години, отбелязва Франс прес.

Според експерти мандатът на опонента на президента на САЩ Доналд Тръмп има съществена политическа и символична стойност.

Малко след полунощ местно време (7:00 ч. българско време) Мамдани положи клетва в тесен кръг от хора, сред които и главната прокурорка на Ню Йорк Летиша Джеймс - заклета противничка на Тръмп, когото е съдила. В замяна президентът се опита да заведе контрадело, припомня АФП.

Първата церемония, която бешечастна, имаше телевизонно излъчване и се състоя в историческа метростанция под кметството. По-късно днес ще има и друга, публична церемония, председателствана от популярния сред американската левица сенатор Бърни Сандърс, както и голямо празненство. Очакват се да присъстват десетки хиляди хора.

На поход към изпълнение на обещанията

Събитието е в съзвучие с "едно от основните послания", което новоизбраният кмет повтаряше по време на кампанията си - че "Ню Йорк е чудесен град, в който е приятно да се живее", коментира за АФП Линкълн Мичъл, професор по политически науки в Колумбийския университет.

Мамдани се самоопределя като социалист в страна, където тази дума се свързва с крайната левица. Той е изградил програмата си около непосилните разходи за живот в мегаполиса с 8,5 милиона жители. Неговият предшественик, Ерик Адамс, обаче се опита да усложни прилагането на една от основните мерки – замразяването на наемите на над 1 милион апартамента, като назначи или преназначи няколко свои близки в комисията, отговаряща за вземането на решение по този въпрос.

Засега не е ясно дали другите обещания на Мамдани (изграждане на 200 000 достъпни жилища, достъпна за всички детска градина, общински супермаркети с ниски цени, безплатни автобуси) ще бъдат спазени. В негова полза работят отличните му отношения с Кати Хоукъл, демократката губернаторка на щата Ню Йорк. На равнище губернатор се одобряват много решения, по-специално увеличенията на данъците, каквито той планира.

Въпреки проведената ожесточена кампания, срещата между Доналд Тръмп и Зохран Мамдани в края на ноември беше сърдечна. След изборите "резултатите са по-важни от символиката", отбелязва Джон Кейн, преподавател в Нюйоркския университет, предаде БТА.

Мамдани "разумно е потърсил обща мисия с Тръмп: да превърне Ню Йорк отново в град, в който се живее добре", обръща внимание АФП.

Избирателите обаче "наистина очакват" новият им кмет да се противопостави категорично на политиката на Тръмп, припомня Мичъл.

Млад и популярен

34-годишният Мамдани е един от най-младите кметове на Ню Йорк, като преди това единственият му мандат е бил като представител на района си в щатската асамблея. Критикуван за липсата си на опит, избраният кмет се обгражда с опитни сътрудници, някои от които са работили за предишни кметове, или дори за администрацията на бившия президент Джо Байдън.

Той започна диалог с бизнес средите още преди избирането си. Предвижданото масово изселване на богатите нюйоркчани засега не се очертава, потвърдиха през последните седмици няколко влиятелни фигури от сектора на недвижимите имоти.

Кметът мюсюлманин от индийски произход е защитник на палестинската кауза, но в същото време трябва да продължи да вдъхва успокоение на еврейската общност, акцентира Франс прес. Наскоро една от неговите новоназначени служителки подаде оставка, след като бяха разкрити нейни антисемитски публикации в социалните мрежи, които е публикувала на младини.

На популярност се радва и съпругата на Мамдани - художничката от сирийски произход Рама Сауаф Дуаджи. Според статистиките на Social Blade от ноември насам профилът ѝ в Инстаграм е спечелил над 1 милион последователи. Наскоро тя обяви, че не е политическа фигура, а подкрепя съпруга си и иска да използва ролята си на първа дама на Ню Йорк "по най-добрия възможен начин".