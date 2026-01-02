Любопитно:

"Откажете смесено ресто": Призив към потребителите в първите дни на еврото

"Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения", каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в сутрешния блок на БНТ по повод въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Той препоръча в случай на смесено ресто потребителят да откаже сделката, т.е. плащането. "Второто нещо, е да сигнализира компетентните органи. Компетентните органи сме ние - КЗП", каза Колячев.

Той уточни, че клиентът обаче може да плаща смесено. 

"Месечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали, предимно от отказ от плащане с евро и отказ за плащане в лева, но те са единици и като цяло положението при нас е спокойно", добави Колячев.

Повишаването на цените

Шефът на КЗП коментира и възможното повишаването на цените, като каза, че това по-скоро се очаква да се случи в малките населени места. "В малките населени места, където има един или няколко търговци, е възможно да има повишения на цените и ние ще бъдем там", добави Колячев. 

Той допълни, че приемането на еврото представлява стрес на пазара. "СТрес от икономическа гледна точка. Това е един психологически момент, през който трябва да преминем. Точно за такъв тип стресове е ваъзможно да има изкривявания на пазара, които са базирани не на нормалната икономическа логика, а фактори, които възникват в мисленето на търговеца. Точно за този кратък период - ние ще се намесим на пазара", добави още Колячев. ОЩЕ: Първи ден с еврото: Промяна в изписването на цените

Проверките

Шефът на КЗП уточни, че много сектори ще бъдат проверявани в детайли, като частни паркинги и със здравни услуги, без които не можем. 

"Освен всички планирани текущи проверки, които правим, смятаме, този месец да сме още по-активни този месец", коментира Колячев.

По думите му всеки бизнес трябва да е готов да бъде проверен и че не вижда някой да е притеснен. "Всеки, който играе честно играта - трябва да бъде спокоен. Това е моят призив към бизнеса - бъдете спокойни", заяви Колячев.

"Потребителят трябва да е господарят"

Колячев е на мнение, че потребителят трябва да е господарят.

По думите му, ако на някого му е скъпа стока или услуга, може да остане и без нея. "Пазарувайте умно, пазарувайте информирано, проверете цените", добави още Колячев.

"Например - ресторантите, наблюдавам повишение на цените, но то не е от сега. То е от момента, в който върнаха ДДС към ресторантския бизнес, но както наблюдаваме, ресторантите са пълни. Потребителят явно не е смутен от този факт. В този случай не се знае как точно да се реагира", добави още Колячев. ОЩЕ: Системата се справи: Вижте къде изтеглиха първото евро 20 секунди след полунощ

