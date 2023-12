Подобрената версия на Тръмп: Вивек Рамасвами се включи на живо от тоалетната

Разговорът, в който участваха също собственикът на Tesla и SpaceX Илон Мъск, американският теоретик на конспирацията Алекс Джоунс и няколко други, се предаваше на живо пред аудитория от 2,3 милиона слушатели.

В един момент Равасвами заяви, че е време да тръгва, но малко по-късно се чуха смущаващи звуци от тоалетната му, тъй като кандидатът за президент бе забравил да изключи звука на телефона си. Неловката пауза бе прекъсната от гласа на водещия Марио Науфал: "Вивек, това е твоят телефон. Но не мога да те заглуша."

В същото време Мъск добави: "Надявам се, че се чувствате по-добре сега", а Рамасвами потвърди, след което се извини за гафа.

