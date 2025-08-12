Какъв е военният дрон, открит на плаж в Созопол днес?

Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол, съобщиха от Министерството на отбраната. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, отбелязват оттам.

Според експерти, цитирани от bTV, дронът е Орлан-30 - руски разузнавателен безпилотен летателен апарат (UAV), модифицирана версия на по-ранния Орлан-10. Той е предназначен за въздушно наблюдение, както и за намиране, откриване и разпознаване на обекти, както в оптичния, така и в инфрачервения спектър. Размахът на крилете му е 9 метра и има 40 кг общо тегло и 6 кг полезен товар. Развива скорост до 150 км/ч.

Летателният апарат включва 2 операторски станции, радиокомуникации, антени и оборудване за поддръжка, както и автономно захранване. Стандартно включва оптични сензори за разузнаване, наблюдение и топографска оценка, както и радио и инфрачервени сензори за работа в условия на ниска осветеност и през нощта. Може да изпълнява задачи по наблюдение, патрулиране, проследяване и топографска оценка.