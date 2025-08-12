Войната в Украйна:

Съдът потвърди забраната за отглеждане на норки в България

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди забраната за отглеждане на американска норка в България, съобщи Мediapool. Заповедта беше издадена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на 31 май 2022 г., но беше обжалвана от собствениците на единствената ферма за този вид у нас – "Фармпро". Компанията е свързана със семейството на Иван и Ангел Ангелов, познати с производството на пилешки продукти "Градус".

Причини за забраната

МОСВ мотивира мярката с това, че американската норка е агресивен хищник и силно приспособим конкурент, който оказва отрицателно въздействие върху местни видове птици, гризачи, земноводни, риби и раци. Животното нанася и сериозни щети на птицевъдството и рибовъдството. Видът е в топ 20 сред стоте най-опасни инвазивни чужди видове в Европа. Още: Победа за животните: Последната ферма за норки в България е затворена окончателно

От Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРВХ) към Министерството на земеделието подчертават, че американската норка може да боледува и да пренася бактериални инфекции, опасни и за хората – като салмонела, туларемия, туберкулоза, антракс – както и различни паразитни заболявания. Има данни, че видът може да бъде носител и на COVID-19.

Експерти от катедра "Зоология и антропология" на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" посочват, че американската норка е неместен вид, произхождащ от Северна Америка, а въвеждането ѝ в Европа е свързано основно с кожарската индустрия. Още: Няма да убиват заразените с COVID-19 норки, ще ги наблюдават

Аргументите на съда

Съдът отхвърли твърденията на "Фармпро", че заповедта нарушава принципа на съразмерност. Магистратите подчертаха, че опазването на биоразнообразието е от по-голям обществен интерес от този на единствен инвеститор, занимаващ се с отглеждане на американска норка в България.

"Заповедта предвижда ограничаване на вноса и размножаването, но позволява реализиране на търговската стойност на вече отглежданите животни, така че да не се причинят загуби на инвеститора", се казва в решението. Още: 70 000 подписа: България води в борбата срещу фермите за кожи в Европа

След приключване на делото "Фармпро" трябва да заплати 1200 лева разноски на Сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" и 200 лева на МОСВ.

