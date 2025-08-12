Проблемите на Ливърпул се решават с трансфери: Слот получава двойно подсилване в невралгична зона

Английският шампион Ливърпул опитва да се подсили с двама нови футболисти в може би най-невралгичната си зона - отбраната. Наставникът Арне Слот може да получи допълнителни две опции за централната линия на защитата, като се водят преговори с Джовани Леони от Парма и Марк Гехи от Кристъл Палас. Това съобщава авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо, който уточнява, че и двамата може да бъдат привлечени през този летен трансферен прозорец.

Ливърпул може да вземе и Леони, и Гехи в отбрана

Арне Слот разполага със само двама здрави централни бранители - Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате. Други две опции - Джо Гомес и Рис Уилямс, лекуват контузии. Слот заяви по-рано, че не вижда спешна нужда от нов бранител, като напомни, че има Гомес на разположение, макар и в момента англичанинът да е контузен. Все пак ръководството на Ливърпул осъзнава, че се нуждае от подсилване в отбрана и работи по въпроса.

Леони е разглеждан като перспективен бранител за следващите години, докато Гехи може да бъде първи избор за отбраната още този сезон, стига да бъде платена необходимата цена на Кристъл Палас. Предполага се, че Гехи може да струва на Ливърпул около 45 млн. паунда, докато Леони е оценяван на 40 млн. евро. Преговорите между Ливърпул и двата клуба продължават, като трябва да се припомни, че "червените" искат да вземат и Александър Исак, който отказва да играе за Нюкасъл, докато "свраките" отказват да го продадат за по-малко от 150 млн. паунда.

