Поне трима са убити при масовата стрелба в Университета на Невада в Лас Вегас (ВИДЕО)

"Според нашите следователи на мястото на инцидента имаме три починали жертви и още една жертва в критично състояние в местна болница", написа в социалните мрежи столичното полицейско управление на Лас Вегас и добави: "Заподозреният в този инцидент също е починал".

"Няма повече заплаха за обществото", заяви в социалните мрежи шериф Кевин Макмахил от столичното полицейско управление на Лас Вегас.

"Заподозреният е починал. В момента знаем, че има 3 жертви. Този брой може да се промени."

Полицията съобщи, че се е отзовала на повиквания и посочи, че служителите са се справили със заподозрян в кампуса, където са прозвучали изстрели на поне две места, предава БГНЕС.

Телевизионни кадри показаха полицейски автомобили във военен стил, които се движат в близост до ограничителните линии, както и десетки младежи, които бяха преведени през тях.

Една жена разказа пред местния телевизионен оператор KVVU, че е чула поредица от силни звуци и е избягала в сграда в кампуса, от която по-късно е била евакуирана от полицията.

"Тъкмо закусвах и тогава чух три силни трясъка", разказва тя пред радиостанцията.

