"Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай": Тръмп казал "доста силни думи" на европейските лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е казал "доста силни думи" на лидерите на трите европейски сили в разговора им за Украйна вчера, предаде Франс прес. По-рано канцеларията на Киър Стармър съобщи, цитирана от ДПА, че британският премиер е обсъдил темата с Тръмп, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, в момент, когато "интензивната работа" по мирния план продължава. Всички лидери са се съгласили, че това е "критичен момент" за бъдещето на Украйна и евро-атлантическата сигурност, пише в комюникето.

Още: FT: Тръмп е дал краен срок на Зеленски да приеме мирния план на САЩ

Тръмп, от своя страна, обяви, цитиран от АФП, че европейските лидери искат да организират среща за Украйна в края на тази седмица, но даде да се разбере, че участието на САЩ не е гарантирано. "Преди да отидем на среща има неща, които искаме да знаем... Не искаме да си губим времето", каза в Белия дом президентът на САЩ. "Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога – не", добави многозначително той.

Още: Сивият кардинал на Тръмп: Планът му за Украйна няма да сложи край на войната

Тръмп направи това изявление в момент, когато отношенията на САЩ с Европа са подложени на сериозно напрежение, отбелязва ДПА. Франс прес посочва, че в последно време Тръмп на няколко пъти е изразил недоволство от украинския президент Володимир Зеленски, критикувайки го, че не е прочел предложения от Съединените щати мирен план. Украйна, от своя страна, обяви, че е представила вчера на САЩ своя версия на плана, предназначен да сложи край на войната с Русия. Киев не даде подробности по въпроса.

Още: Дания: САЩ са заплаха за сигурността