САЩ да излязат от НАТО: внесен е законопроект в Конгреса

Републиканският конгресмен Томас Маси внесе законопроект в Конгреса за изтегляне на Съединените американски щати от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). В аргументите си той посочва, че Алиансът е "реликва от Студената война". "Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари за защита на собствената си страна, а не на социалистическите страни“, твърди законодателят от Кентъки, без да назовава конкретни държави.

В реториката на Тръмп

„НАТО беше създадена, за да се противопостави на Съветския съюз, който се разпадна преди повече от 30 години. Оттогава участието на САЩ е струвало на данъкоплатците трилиони долари и продължава да излага САЩ на риск от участие в чужди войни. Нашата Конституция не разрешава постоянни външнополитически ангажименти, нещо, за което нашите основатели ни предупредиха изрично. Америка не трябва да бъде гарант за сигурността на света – особено когато богатите страни отказват да плащат за собствената си отбрана", продължава Маси в духа на реториката на президента Доналд Тръмп.

Припомняме, че на срещата на върха на НАТО тази година съюзниците се съгласиха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП - с хоризонт 2035 г. Точно за това настояваше американският държавен глава.

Снимка: Getty Images

Законът за НАТО

Маси е внесъл в Камарата на представителите - долната камара на Конгреса - Закона за НАТО, който:

Изисква от президента да уведоми официално НАТО за оттеглянето на САЩ съгласно член 13 от Северноатлантическия договор.

Заключава, че първоначалната цел на НАТО от времето на Студената война вече не съответства на настоящите интереси на националната сигурност на САЩ.

Установява, че европейските членове на НАТО разполагат с достатъчен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана.

Предотвратява използването на средства от американските данъкоплатци за общите бюджети на НАТО, включително гражданския бюджет, военния бюджет и Програмата за инвестиции в сигурността.

Сенатор Майк Лий, републиканец от Юта, е внесъл съпътстващо законодателство в Сената на Съединените щати - горната камара на Конгреса.

Шансовете законопроектите да минат с успешно гласуване са малки, макар в администрацията на Тръмп да тласкат САЩ към изолационизъм. Към момента по-вероятният сценарий е оттегляне на Вашингтон като лидер в Алианса, макар конгресмените от Демократическата и Републиканската партия да предлагат точно обратното в отбранителната политика на Щатите, що се отнася до Европа: Конгресът готви удар по Тръмп - ограничава изтеглянето на американски военни от Европа, а САЩ остават лидер в НАТО.