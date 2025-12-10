САЩ да излязат от НАТО: внесен е законопроект в Конгреса

Републиканският конгресмен Томас Маси внесе законопроект в Конгреса за изтегляне на Съединените американски щати от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). В аргументите си той посочва, че Алиансът е "реликва от Студената война". "Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари за защита на собствената си страна, а не на социалистическите страни“, твърди законодателят от Кентъки, без да назовава конкретни държави.
В реториката на Тръмп
„НАТО беше създадена, за да се противопостави на Съветския съюз, който се разпадна преди повече от 30 години. Оттогава участието на САЩ е струвало на данъкоплатците трилиони долари и продължава да излага САЩ на риск от участие в чужди войни. Нашата Конституция не разрешава постоянни външнополитически ангажименти, нещо, за което нашите основатели ни предупредиха изрично. Америка не трябва да бъде гарант за сигурността на света – особено когато богатите страни отказват да плащат за собствената си отбрана", продължава Маси в духа на реториката на президента Доналд Тръмп.
Припомняме, че на срещата на върха на НАТО тази година съюзниците се съгласиха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП - с хоризонт 2035 г. Точно за това настояваше американският държавен глава.
Законът за НАТО
Маси е внесъл в Камарата на представителите - долната камара на Конгреса - Закона за НАТО, който:
- Изисква от президента да уведоми официално НАТО за оттеглянето на САЩ съгласно член 13 от Северноатлантическия договор.
- Заключава, че първоначалната цел на НАТО от времето на Студената война вече не съответства на настоящите интереси на националната сигурност на САЩ.
- Установява, че европейските членове на НАТО разполагат с достатъчен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана.
- Предотвратява използването на средства от американските данъкоплатци за общите бюджети на НАТО, включително гражданския бюджет, военния бюджет и Програмата за инвестиции в сигурността.
Сенатор Майк Лий, републиканец от Юта, е внесъл съпътстващо законодателство в Сената на Съединените щати - горната камара на Конгреса.
Шансовете законопроектите да минат с успешно гласуване са малки, макар в администрацията на Тръмп да тласкат САЩ към изолационизъм. Към момента по-вероятният сценарий е оттегляне на Вашингтон като лидер в Алианса, макар конгресмените от Демократическата и Републиканската партия да предлагат точно обратното в отбранителната политика на Щатите, що се отнася до Европа: Конгресът готви удар по Тръмп - ограничава изтеглянето на американски военни от Европа, а САЩ остават лидер в НАТО.