Тръмп ще иска влизащи в САЩ да показват историята си в социалните мрежи за последните 5 години

Туристи от десетки страни може да бъдат помолени да предоставят историята на публикациите си в социалните мрежи за 5 години назад като условие да влязат в Съединените американски щати, сочи ново законодателно предложение, представено от американски официални лица. Новото условие би засегнало хора от държави, които имат право да посещават САЩ за 90 дни без виза, стига да са попълнили формуляр за електронна система за разрешение за пътуване (ESTA).

Откакто се завърна в Белия дом през януари, президентът Доналд Тръмп предприе мерки за затягане на границите на САЩ като цяло, като посочи националната сигурност за основна причина. Анализатори твърдят, че новият план може да представлява пречка за потенциалните посетители или да накърни техните цифрови права.

САЩ очакват голям приток на чуждестранни туристи през следващата година, тъй като са домакини на Световното първенство по футбол заедно с Канада и Мексико, както и на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

САЩ ще искат още телефонни номера и информация за семейството

Документът с предложението е подаден от Агенцията за митнически и граничен контрол и Министерството на вътрешната сигурност, към което принадлежи агенцията. Американските медии съобщиха, че той е публикуван във Федералния регистър, който е официалният вестник на американското правителство.

В него се казва, че „данните ще изискват от кандидатите за ESTA да предоставят социалните си медии от последните 5 години“, без да се дават по-подробни данни за това каква конкретна информация ще бъде необходима.

Съществуващата ESTA изисква сравнително ограничено количество информация от пътниците, както и еднократно плащане в размер на 40 долара. Тя е достъпна за граждани на около 40 държави, включително Обединеното кралство, Ирландия, Франция, Австралия, Япония и др., и им позволява да посещават САЩ многократно в рамките на двугодишен период.

Освен събирането на информация от социалните мрежи, новият документ предлага събирането на телефонните номера и електронните адреси на кандидатите, използвани съответно през последните пет и десет години, както и повече информация за членовете на техните семейства.

Текстът цитира изпълнителна заповед на Тръмп от януари, озаглавена „Защита на Съединените щати от чуждестранни терористи и други заплахи за националната сигурност и обществената безопасност“.

Снимка: Getty Images

Още мерки

Администрацията на президента вече изисква от чужденците да направят своите профили в социалните медии публични, ако кандидатстват за студентски визи или H1B визи за квалифицирани работници, като за последните вече се изисква и много по-висока такса.

Служителите са получили инструкции да проверяват лицата, „които защитават, помагат или подкрепят определени чуждестранни терористи и други заплахи за националната сигурност; или които извършват незаконно антисемитско тормозене или насилие“.

Като част от по-широките усилия на администрацията за затягане на границите, официални лица наскоро заявиха, че съществуващата забрана за пътуване, засягаща 19 държави в Африка, Близкия изток и Карибите, скоро може да бъде разширена.

Тази мярка беше обявена след стрелба срещу двама членове на Националната гвардия във Вашингтон, при която за заподозрян беше посочен афганистанец: САЩ спират да приемат афганистанци след стрелбата срещу войниците от Националната гвардия (ВИДЕО).

Остри реакции

Новото предложение относно събирането на данни за туристите по програмата ESTA е отворено за коментари от обществеността в продължение на 60 дни.

София Коуп от организацията за цифрови права Electronic Frontier Foundation критикува плана, като заяви пред The New York Times, че той може да „увеличи вредите върху гражданските свободи“.

Междувременно адвокатската кантора Fragomen, специализирана в имиграционно право, посочи, че може да има последствия, тъй като кандидатите може да се сблъскат с по-дълго чакане за одобрение по програмата ESTA.

Експерти вече са изразили мнение, че промените в политиката за пътуване, въведени от Тръмп, са оказали влияние върху американската туристическа индустрия. По-рано тази година Световният съвет за пътувания и туризъм заяви, че САЩ е единствената от 184-те икономики, които е анализирал, за която се очаква спад в разходите на международните посетители през 2025 г.

Други политики на администрацията на Тръмп също явно са оказали влияние върху туризма в страната - например бойкотът на пътуванията до САЩ от страна на много канадци като форма на протест срещу митата на републиканеца. Октомври бе десетият пореден месец на спад в броя на канадските туристи в САЩ. В миналото канадците са съставлявали около една четвърт от всички международни посетители в САЩ, харчейки над 20 млрд. долара годишно, според Американската асоциация за пътувания, цитирана от BBC.