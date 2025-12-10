САЩ спират да секат монети от 1 цент

САЩ спира сеченето на монети от 1 цент. След повече от 232 години, по разпореждане на президента Доналд Тръмп през ноември в САЩ бяха отсечени последните монети от 1 цент. Тази седмица те ще бъдат предложени на търг.

Зад решението за прекратяване производството на 1 цент стоят икономически съображения. Монетата се използва за разплащане все по-рядко, а производството ѝ струва 4 пъти повече от номиналната ѝ стойност.

Икономически неизгодно

Още: Безплатен вход в обекти за рождения ден на Тръмп: Това вони до небесата

За властите цената на сеченето на всяка монета от 3.69 цента е твърде висока. Монетният двор беше изчислил, че губи 85.3 милиона долара от производство на монетио от 1 цент през фискалната 2024 година. Длъжностни лица са на мнение, че прекратяването на производството ще спести приблизително 56 милиона долара годишно.

Последните отсечени монети ще се продават на търг в комплекти по три: 1 цент, който е отсечен в Денвър, и още 2 цента, отсечени във Филаделфия, където преди 232 години е създадено първото пени. Сега са изработени 232 комплекта. Във всеки от тях едната от трите монети е от 24-каратово злато, предаде БНР.

Източник: iStock

Сертификат за автентичност и оригиналните матрици, използвани за изработката, ще придружават всеки комплект. Търгът е в четвъртък. Специалният комплект №232 в момента е на цена от 290 000 долара.

Първата монета от 1 цент е сечена през 1787 г., а дизайнът ѝ е проектиран от Бенджамин Франклин - един от бащите-основатели на Съединените щати. Първите монети официално влизат в обращение през 1793 г. и тогава с един цент е можело да се купят бисквитки, свещ или бонбони. В момента в САЩ с монетата не може да се купи нищо.

Още: Конгресът готви удар по Тръмп - ограничава изтеглянето на американски военни от Европа, а САЩ остават лидер в НАТО