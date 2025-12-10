Сивият кардинал на Тръмп: Планът му за Украйна няма да сложи край на войната

Ястребите в Конгреса и техните съюзници в мейнстрийм медии тръгнаха по "бойната пътека на войната" срещу 28-точковия мирен план за Украйна на администрацията на Доналд Тръмп, наричайки го "списък с желания на Русия". Водеща в MSNBC го определи като доказателство, че "външната политика на САЩ се ръководи от Кремъл", пише The American Conservative. Реториката се излъчваше широко по кабелните телевизии, без почти никакъв анализ на самия документ, който трудно може да бъде определен като едностранна победа за Москва.

Същевременно има критики към плана и от противоположния идеологически спектър. Сред най-гласовитите фигури, които от самото начало твърдят, че САЩ не трябва да се намесват във войната в Украйна, са бившият съветник в Белия дом Стив Банън, водещ на "War Room", и професорът от Чикагския университет Джон Миършаймър. Сега и двамата предупреждават, че планът на администрацията на Тръмпне представлява "списък с желания на Русия", но вероятно няма да реши основните политически проблеми.

"Не можем да контролираме всичко"

"The American Conservative" попита двамата политолози кои аспекти от 28-точковия план намират за най-тревожни. "Самата концепция", отговори Банън. "Доктрината "Америка на първо място" разби глобалисткото убеждение, че имаме финансовия, икономическия, военния и културния капацитет да контролираме всичко и всички. И двата плана – 20-точковият за Близкия изток и 28-точковият за Украйна – са изключително сложни и умопомрачителни по своите намерения. Нямаме капацитета да предприемем подобно нещо, особено защото те са второстепенни въпроси спрямо жизненоважните интереси на националната сигурност."

Миършаймър твърди, че първата версия на 28-точковия план съдържа "три основни препъни камъка, които е просто невъзможно да бъдат разрешени и да удовлетворят и двете страни", което на практика гарантира, че войната ще приключи на бойното поле.

"Първо, украинците ще поискат по-сериозни гаранции за сигурност от САЩ, ако членството им в НАТО бъде блокирано. А руснаците няма да се съгласят с това", казва той. "Второ, Кремъл изисква Украйна и Западът да признаят суверенитета на Москва над Крим и четирите източни региона. Киев и Европа отхвърлят това."



Според Миършаймър има и по-фундаментален проблем: "Русия иска Украйна напълно да се разоръжи до степен, в която да не представлява заплаха. Украинците и Западът отхвърлят това искане, защото смятат, че би направило Украйна уязвима за бъдещи руски атаки, оттам и за атаки срещу Европа. И по трите въпроса компромисът е изключен, защото руснаците, украинците и техните европейски съюзници считат, че това дори не подлежи на обсъждане."

Мир, но за колко време?

Един от въпросите около 28-точковия план е дали едно евентуално споразумение би издържало при бъдеща администрация. Дори ако Тръмп постигне съгласие между Москва и Киев, нищо не би попречило на нов външнополитически екип във Вашингтон да осъществи още един "Минск" – вместо трайно политическо решение, просто "купуване на време за Украйна", както го описа Ангела Меркел.

"Тръмп няма да направи нищо, за да успокои опасенията на Русия, че Украйна и Западът в крайна сметка ще нарушат всяко споразумение", казва Миършаймър. "Как може един руски лидер да се довери на Запада след всичко, което се случи от 2014 г. насам? И как може една държава да бъде напълно уверена, че друга държава няма да наруши условията на споразумението в бъдеще? Това е невъзможно."

Банън и Миършаймър са съгласни, че планът от 28 точки ще се провали заради продължаващото въоръжаване на Украйна от страна на САЩ и НАТО. Но двамата рязко се разминават в прогнозите си какво ще последва. Банън смята, че САЩ все още могат да се изтеглят, докато Миършаймър е убеден, че Вашингтон ще остане активно ангажиран.

На въпрос за продължаващото сътрудничество между администрацията на Тръмп и НАТО по военните доставки към Украйна, Банън казва: "Време е да спрем всичко: Пари. Помощ. Разузнаване."

Миършаймър не вярва, че това ще се случи: "Тръмп просто не иска да прекъсне доставките на оръжие за Киев и да ускори края на войната, защото знае, че Украйна ще загуби и не иска да бъде изкупителна жертва. Той иска да може да каже, че Западът и САЩ са подкрепяли Украйна до самия край и че поражението на Украйна е нейна собствена вина."

Автор: Харисън Бергер за The American Conservative

Превод: Ганчо Каменарски