"Протестът е на Gen Z и на още поне три поколения": Журналист с впечатления от проявата в София

10 декември 2025, 22:55 часа 455 прочитания 0 коментара
Журналистът Полина Паунова сподели впечатленията си от големия протест, провел се тази вечер в центъра на София. Тя разказа за наблюденията си на профила си във Facebook.

Ето какво написа Паунова без редакторска намеса:

Малко софийски репортерски наблюдения от тази вечер, след като прекосих целия протест по дължина:

- Протестът на Gen Z е протест на Gen Z и още поне три поколения. Имаше хора на по 80 години. И това е много хубаво.

- Протестът за бюджета … е всъщност против Делян Пеевски.

- Протестът против Делян Пеевски е протест и срещу Бойко Борисов, защото вече е напълно ясно това, което съществува от 2013 г. насам - симбиозна между тях.

- Протестът изглежда все повече да е протест за справедливост в обществото, което вече е центрирало искане и по същество. С почти всички хора, които говорих, а те не бяха никак малко назовават проблем, който доскоро оставаше бутиков: “съдебната система е в ръцете на Пеевски и цел трябва да е бъде да се освободи от това”.

- Протестът е многолик: имаше хора освен от всякакви възрасти, така и с разнородни политически убеждения. Всички се държаха възпитано един с друг.

- Протестът ясно разпознава, че медиите са манипулирани. Защото като всяка жива маса, в него информацията се разпространява бързо.

- Хората не просто искат оставка. Искат из-бо-ри. Това означава, поне докато не последва опровергаване, че са разбрали главното: всичко зависи от тях, не от Делян Пеевски. Той толкова пари няма. Макар че има много.

- Хората на протеста са с чувство за хумор. (А това смила онези, които викат “не на омразата” докато развяват плакати с омраза - дето се казва поне да бяха последователни, когато се правят на жертви на контрашествията).

И още:

- ИТН и БСП са толкова неразпознаваеми и потънали, че никой не си прави труда са скандира срещу тях.

- Че Пеевски ще падне изглежда е ясно и съвсем неизбежно. Въпросът е последователно да не му се позволи да стане.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
