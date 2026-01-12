САЩ: Дания окупира Гренландия след Втората световна война

САЩ обявиха, че Дания е окупирала Гренландия след Втората световна война. Според публикация в X от пълномощника на Тръмп Джеф Ландри, Дания засякла направила това в нарушение на протоколите на ООН.

Посланикът на Дания в Съединените щати, Еспер Мьолер Сьоренсен, отговори незабавно, подчертавайки, че Гренландия е част от Кралство Дания от векове. Този статут е многократно признат от американски администрации, ООН и международната общност.

Премиерът на Дания Метте Фредериксен вече определи ситуацията като „повратна точка“ за страната сред заплахите на Тръмп да завладее Гренландия. По-рано тя директно предупреди, че принудителна анексия на острова от Съединените щати, ако се случи, би означавала края на НАТО.

