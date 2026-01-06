САЩ искат да контролират световния пазар на петрол: Колумбия и Куба започват да се страхуват

Контролът на САЩ на петролните резерви е необходим и гледат на тези петролни резерви във Венецуела като на стратегически интереси. САЩ искат да контролират световния пазар на петрола, защото силата на долара се крепи на световния пазар. Това заяви проф. Асен Асенов, доктор по икономика и преподавател в университета във Вашингтон пред БНТ. Още: С белезници и солидна охрана: Прехвърлиха Мадуро в съд в Ню Йорк (ВИДЕО)

Той обясни, че голямата идея на САЩ за Венецуела е да се спре притокът на наркотици от Карибите, да се възстановят производствените мощности на Венецуела с производство на петрол и със стабилизацията на петролните пазари, да се стабилизира целия регион. Всеки четвърти венецуелец напусна Венецуела, отчете проф. Асенов.

Според него дългосрочно стратегически запаси са важни за сигурността на Америка, но и на света.

Какво иска Тръмп?

"Целта е да се гарантира стабилност на петролните доставки и да се гарантира достъп на американските рафинерии към тежък петрол", каза още проф. Асен Асенов.

Той допълни, че в САЩ има твърде голямо разногласие от страна на демократическата и републиканската партия за военната операция на американския президент Доналд Тръмп спрямо Венецуела. Реакциите са нееднозначни и в САЩ традиционно има единогласие между двете партии, когато става въпрос за външна политика, но единогласието се свежда до военното отношение, че операцията е извършена великолепно, посочи проф. Асен Асенов.

Той добави, че САЩ искат да видят първо какво и как ще се случи във Венецуела. Ако планът за Венецуела сработи, тогава това ще доведе до нови решения къде още и какво да се направи. От Колумбия до Куба има един страх и той си пролича на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, където техните посланици изразиха безпокойство от това, което може да се случи в следващите месеци и години, предупреди проф. Асен Асенов.

Той подчерта, че успехът във Венецуела ще покаже дали добрите намерения, ще доведат до добри резултати.

