Уиткоф се подмаза на Тръмп и обясни как Путин винаги бил честен с него (ВИДЕО)

"Той промени перспективата на всички. Кое друго президентство е постигнало нещо подобно за 4 или дори 8 години? А той го направи за 11 месеца. Това е наистина забележително". С тези думи Стив Уиткоф, пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, успя да се подмаже на държавния глава на САЩ изключително ефективно в ефира на Fox News – единствената голяма телевизия в САЩ, която все още подкрепя по-активно Тръмп. Дори водещата в разговора с Уиткоф заяви, че Тръмп "очевидно доказа, че е президент на мира".

Припомняме, че Тръмп в предизборната си кампания говореше наляво-надясно, че ще спре войната в Украйна за 24 часа, само пак да стане президент на САЩ. 13 месеца от втория мандат на Тръмп минаха – войната си продължава, а Тръмп редовно се оплаква колко трудно всъщност се оказало да я спре - интересно как не го беше разбрал преди пак да влезе в Белия дом.

U.S. Special Envoy Steve Witkoff on Donald Trump’s presidency:



“He has changed the outlook of all participants (members of the Peace Council), of all the different countries.



Skeptics say: They’re just flattering him. That’s absurd.



All over the world and in each of their… pic.twitter.com/Uyh9AplAEG — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

И в тази връзка, Уиткоф обясни и повече за отношенията си с руския диктатор Владимир Путин. Според Уиткоф, Путин винаги бил честен с него. "Критикуван съм че го казвам, но е истина. Критикуван съм, че имах 8 срещи с него. Как обаче сключваш сделка, ако не знаеш нищо за другия човек", обясни Уиткоф. По думите му, Путин му казал какви са му червените линии, целите и мотивацията. Пратеникът на Тръмп за Близкия изток обясни и, че сега американците по-добре разбирали руснаците и смята, че и украинците не са несъгласни с американската оценка за Путин.

"Да се надяваме, че ще чуем добри новини в следващите седмици", заключи Уиткоф. Но не каза как тогава е опознал толкова добре и Володимир Зеленски, след като не се е срещал 8 пъти с него.

"He's always been honest with me. I get criticized for saying it but it's true. I got criticized for meeting him eight times. But how do you make a deal if you don't know anything about the other person?" Witkoff said about Putin. pic.twitter.com/ITKJ6bd4sP — WarTranslated (@wartranslated) February 22, 2026

