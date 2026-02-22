Лайфстайл:

Мирът и следвоенната перспектива на Украйна: Говори украинският посланик в България

22 февруари 2026, 20:03 часа 355 прочитания 0 коментара
Мирът и следвоенната перспектива на Украйна: Говори украинският посланик в България

"Украйна търси и се стреми към мира, но Украйна никога няма да се съгласи на унизителни и несправедливи условия. Желаем мирът да дойде, колкото може по-рано, но те да не звучат като ултиматуми, да не са шантаж. Каквито и да е договорености не може да предвиждат предаването на украински територии". Това коментира в предаването "На фокус" по Нова телевизия посланичката на Украйна н. пр. Олеся Илашчук.

Според нея нито една държава няма право да налага вето за участието на Киев в ЕС или НАТО.  "За нас да бъдем член на ЕС е много важно. Това е дългосрочната следвоена перспектива за Украйна", смята Илашчук. ОЩЕ: Украйна превърна в скрап руска ПВО система, радар и десантен кораб (ВИДЕО)

Четирите години война Украйна

Украинският посланик коментира 4-ата годишнина от войната в Украйна. Тя отбеляза, че тази война продължава по-дълго от Съветската велика отечествена война. "Минаха 4 години от самоуверената заявка: "ще превземем Киев за четири дни".  Според нея за тези четири години се е появил украински феномен, който наричат в света феномен на несломимост.

"Обществото ни се обърна в тил и в опора на армията, а въоръжените сили станаха най-силната армия в Европа", каза Олешчук. 

По думите й украинците нямат време за разочарование. "Правим това, което можем, ние не се предаваме", добави Олешчук. По думите й физически е трудно да се издържи такъв натиск през деня и през нощта, тъй като Русия използва геноцидни практики.

Отношенията с България

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От думите й стана ясно, че Украйна е благодарна на България за подкрепата още от анексирането на Крим. "Работим в всички парламенти. "Надявам се нашето сътрудничество да продължи и занапред", заяви Илашчук. На въпрос дали има притеснение, че България може да направи завой по начина, по който подкрепя Украйна, тя отговори, че ще се намерят пътища за разбирателство и взаимна подкрепа. ОЩЕ: 12 години от истинското начало на войната в Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
война Украйна Олеся Илашчук
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес