Мирът и следвоенната перспектива на Украйна: Говори украинският посланик в България

"Украйна търси и се стреми към мира, но Украйна никога няма да се съгласи на унизителни и несправедливи условия. Желаем мирът да дойде, колкото може по-рано, но те да не звучат като ултиматуми, да не са шантаж. Каквито и да е договорености не може да предвиждат предаването на украински територии". Това коментира в предаването "На фокус" по Нова телевизия посланичката на Украйна н. пр. Олеся Илашчук.

Според нея нито една държава няма право да налага вето за участието на Киев в ЕС или НАТО. "За нас да бъдем член на ЕС е много важно. Това е дългосрочната следвоена перспектива за Украйна", смята Илашчук.

Четирите години война Украйна

Украинският посланик коментира 4-ата годишнина от войната в Украйна. Тя отбеляза, че тази война продължава по-дълго от Съветската велика отечествена война. "Минаха 4 години от самоуверената заявка: "ще превземем Киев за четири дни". Според нея за тези четири години се е появил украински феномен, който наричат в света феномен на несломимост.

"Обществото ни се обърна в тил и в опора на армията, а въоръжените сили станаха най-силната армия в Европа", каза Олешчук.

По думите й украинците нямат време за разочарование. "Правим това, което можем, ние не се предаваме", добави Олешчук. По думите й физически е трудно да се издържи такъв натиск през деня и през нощта, тъй като Русия използва геноцидни практики.

Отношенията с България

От думите й стана ясно, че Украйна е благодарна на България за подкрепата още от анексирането на Крим. "Работим в всички парламенти. "Надявам се нашето сътрудничество да продължи и занапред", заяви Илашчук. На въпрос дали има притеснение, че България може да направи завой по начина, по който подкрепя Украйна, тя отговори, че ще се намерят пътища за разбирателство и взаимна подкрепа.