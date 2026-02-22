Тръмп се престори на обикновен американец и се обади в телевизия да се наоплаква за отменените си мита: Да или не? (ВИДЕО)

Мъж, чийто глас е точно като този на американския президент Доналд Тръмп, се обади в ефира на американската телевизия C-SPAN и се наоплаква от решението на Върховния съд на САЩ да обяви за незаконни най-важните мита, наложени във втория мандат на сегашния президент на САЩ - ОЩЕ: Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни

Мъжът се представя с името Джон Барън - това обаче е добре познат псевдоним, който Тръмп използвал през 80-те и 90-те години на миналия век, за да се обажда на медии и да се хвали. Гласът на обаждащия се наистина много наподобява този на Тръмп - акцентът, интонацията и начинът на говорене. А обадилият се дори успя да нарече лидера на демократите в долната камара на Конгреса Хаким Джефрис "смотаняк", защото се радвал на съдебното решение.

Въпросът сега е дали действително това е Тръмп. Има подозрения, че това е много добър имитатор. C-SPAN потвърждава, че разговорът е бил истински и на живо, а не генериран от изкуствен интелект - самоличността на обаждащия се обаче остава неизвестна, поне официално