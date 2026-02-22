Цял следобед и привечер: Дрон след дрон летят към Москва (ВИДЕО)

За серия от свалени дронове, летящи към руската столица Москва, съобщава кметът ѝ Сергей Собянин в официалния си канал в Телеграм. Малко след 14:00 часа московско време той публикува първото съобщение за свален дрон, засега последното е от 20:40 часа.

Общо от съобщенията излиза, че са свалени 24 далекобойни безпилотни летателни системи.

Руското военно министерство е публикувало вече три сводки за свалени далекобойни дронове над контролирана от руснаците територия. Според тях, между 8:00 часа и 14:00 часа московско време са свалени 73 дрона, 52 от които над Брянска област и 2 над Калужка - това е маршрутът, по който обикновено дронове отиват към Москва. Между 14:00 и 16:00 са свалени още 71 дрона, като 29 са "приземени" над Брянска област, 15 - над Московския регион, 11 от които са летели към Москва, още 15 - над Калужка област. А между 16:00 и 20:00 са свалени 130 дрона, 65 от които над Брянска област, още 26 - над Московския регион, 10 от които са летели към Москва и 14 над Калужка област.

Заради всичко това, всички московски летища не работят вече часове наред:

⚡️ ⚡️Attack on Moscow! Drones encircle the city



The “Carpet” plan has already shut down all airports.



At Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky and Sheremetyevo, passengers are being warned to expect “longer waiting times.” In other words — switch on your default mode and endure in… pic.twitter.com/gq51NKnjIy — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз не признава в канала си в Телеграм да има разрушения и човешки жертви, само хвали руската ПВО, а колегата му за Московска област Андрей Воробьов не е писал нищо досега по темата.

Извън основния маршрут към Москва доста дронове са свалени над Белгородска област.

