Цял следобед и привечер: Дрон след дрон летят към Москва (ВИДЕО)

За серия от свалени дронове, летящи към руската столица Москва, съобщава кметът ѝ Сергей Собянин в официалния си канал в Телеграм. Малко след 14:00 часа московско време той публикува първото съобщение за свален дрон, засега последното е от 20:40 часа.
Общо от съобщенията излиза, че са свалени 24 далекобойни безпилотни летателни системи.
Руското военно министерство е публикувало вече три сводки за свалени далекобойни дронове над контролирана от руснаците територия. Според тях, между 8:00 часа и 14:00 часа московско време са свалени 73 дрона, 52 от които над Брянска област и 2 над Калужка - това е маршрутът, по който обикновено дронове отиват към Москва. Между 14:00 и 16:00 са свалени още 71 дрона, като 29 са "приземени" над Брянска област, 15 - над Московския регион, 11 от които са летели към Москва, още 15 - над Калужка област. А между 16:00 и 20:00 са свалени 130 дрона, 65 от които над Брянска област, още 26 - над Московския регион, 10 от които са летели към Москва и 14 над Калужка област.
Заради всичко това, всички московски летища не работят вече часове наред:
⚡️ ⚡️Attack on Moscow! Drones encircle the city— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
The “Carpet” plan has already shut down all airports.
At Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky and Sheremetyevo, passengers are being warned to expect “longer waiting times.” In other words — switch on your default mode and endure in… pic.twitter.com/gq51NKnjIy
Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз не признава в канала си в Телеграм да има разрушения и човешки жертви, само хвали руската ПВО, а колегата му за Московска област Андрей Воробьов не е писал нищо досега по темата.
Извън основния маршрут към Москва доста дронове са свалени над Белгородска област.
