Цистерна с втечнен газ се взриви в Чили, има загинали и ранени (ВИДЕО)

21 февруари 2026, 12:59 часа 298 прочитания 0 коментара
Най-малко трима души загинаха, след като камион, транспортиращ втечнен газ в столицата на Чили Сантяго, катастрофира и се взриви, казаха местните власти, цитирани от Ройтерс. Властите добавиха, че 10 души са били ранени. Още: Гръмнала е като бомба: Тежък инцидент с цистерна в Словения (ВИДЕО)

Шофьорът е изгубил контрол на цистерната

Още: Цистерни с фосфорна киселина дерайлираха в Сърбия

Началникът на местната полиция Виктор Виелма заяви пред журналисти, че шофьорът на камиона изгубил контрол над превозното средство и то се блъснало в мантинела, а причините все още се разследват.

Седем по-малки превозни средства също са били засегнати при катастрофата рано тази сутрин в северната част на Сантяго.

Взривът е засегнал и седем други по-малки автомобила, намиращи се в близост до мястото на инцидента.

Инцидентът е предизвикал значителни материални щети и сериозни затруднения в трафика на северната част на Сантяго

Още: Взрив на цистерна в Италия: Ето последиците (СНИМКИ)

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
