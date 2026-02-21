Цистерна с втечнен газ се взриви в Чили, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Най-малко трима души загинаха, след като камион, транспортиращ втечнен газ в столицата на Чили Сантяго, катастрофира и се взриви, казаха местните власти, цитирани от Ройтерс. Властите добавиха, че 10 души са били ранени. Още: Гръмнала е като бомба: Тежък инцидент с цистерна в Словения (ВИДЕО)

Шофьорът е изгубил контрол на цистерната

😱Dramatic footage shows a truck carrying liquid gas overturning and exploding in Santiago, Chile



Authorities report 4 dead and 17 injured in the incident. pic.twitter.com/sJ7e8G0lWD — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2026

Началникът на местната полиция Виктор Виелма заяви пред журналисти, че шофьорът на камиона изгубил контрол над превозното средство и то се блъснало в мантинела, а причините все още се разследват.

Седем по-малки превозни средства също са били засегнати при катастрофата рано тази сутрин в северната част на Сантяго.

Инцидентът е предизвикал значителни материални щети и сериозни затруднения в трафика на северната част на Сантяго

