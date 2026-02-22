Лайфстайл:

Сирски: Загубите на руската армия надхвърлиха нивото на новопостъпилите войници

Загубите на руската армия надхвърлиха нивото на новобранците. Това заяви главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски в интервю за Le Monde. Украинските сили убиват или раняват между 1000 и 1100 руски войници дневно, посочи той, но отказа да разкрие данни за украинските загуби. В интервюто, дадено в Киев, главнокомандващият отбеляза, че войната, която води страната му, "надхвърля всички мислими и немислими мащаби".

Говорейки за резултатите от 2025 г., главнокомандващият подчерта, че военната ситуация е могла да бъде значително по-лоша. Той не отрече трудностите на фронтовата линия, но смята, че целите на Русия са били далеч по-амбициозни и тя не е успяла да ги постигне. "Русия подготвяше силите си за провеждане на мащабна настъпателна операция през 2025 г. Тя искаше да превземе целия Донбас, териториите на Запорожка, Днепропетровска и Херсонска области, а също така да създаде буферна зона в Харковска и Сумска области, но не успя", каза генералът пред изданието

Сирски отбеляза още, че повечето офанзивни действия в момента се провеждат пеша, поради което "пехотинецът буквално струва теглото си в злато". Същевременно той посочи "бързия растеж на икономическата и технологичната война".

И Русия, и Украйна на този етап от войната използват между 6000 и 8000 FPV дрона дневно, "в допълнение към стотици разузнавателни дронове за командване и контрол на огъня", каза още той. Русия има въздушно превъзходство с управляеми авиобомби на фронтовата линия, и с балистични и хиперзвукови ракети в цялата останала част на Украйна, призна генералът.

Освен това, противно на твърденията на неговия предшественик, генерал Валерий Залужни, Сирски заяви, че "войната не е стигнала до патова ситуация". Териториите продължават да преминават от ръце в ръце, каза той, войната се води и на сушата, и във въздуха, и в морето, така че е невъзможно да се говори изключително за сухопътна война, добави той. 

Елена Страхилова
