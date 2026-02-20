Тръмп изригнал с нецензурни изрази след съдебното порязване на митата (ВИДЕО)

CNN съобщава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е реагирал гневно, след като е бил информиран за решението на Върховния съд относно незаконосъобразността на митата, наложени от републиканеца. По време на среща във формат закуска той е нарекъл решението „позор“ и е критикувал съдилищата, като в един момент е използвал нецензурни изрази, твърдят източници на телевизията. Върховният съд постанови с 6 на 3 гласа, че Доналд Тръмп е нарушил федералния закон, когато едностранно наложи глобални мита.

Председателят на Върховния съд Джон Робъртс написа, че президентът трябва да посочи ясно разрешение от Конгреса за такива широки правомощия по отношение на митата, и заяви, че посочената извънредна власт не е достатъчна.

Митата са незаконни

Като основание да налага мита, Тръмп изтъкна Закон за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 година. Върховният съд на САЩ обаче казва, че това не е релевантно.

Не всички мита на Тръмп обаче попадат в рамките на IEEPA - например за вноса на стомана и алуминий в САЩ. Съответно, те не са незаконни. Но т. нар. "реципрочни" мита, които американският президент определи в двустранните отношения на САЩ с различни държави, влизат в съдебното решение, както и митата от 25% върху Китай, Канада и Мексико, наложени с оправдание "приток на фентанил" в САЩ.

Тръмп обаче може да опита да наложи тези мита отново, посочвайки други американски закони.

Сега натоварените с допълнителни разходи заради митата компании, работещи в САЩ, могат да искат обезщетение от американското финансово министерство, макар че новото съдебно решение не се занимава изрично с темата. Вече има стотици заведени дела срещу митата и преди решението на Върховния съд. От средата на декември 2025 година от митата под шапката на IEEPA са събрани 130 млрд. долара.

