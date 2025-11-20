САЩ няма да участват в срещата на върха на Г-20

Белият дом разкритикува южноафриканския президент за „недискретно“ говорене за бойкота на САЩ на срещата на Г-20 в Йоханесбург през уикенда, което е поредният дипломатически конфликт между САЩ и страна, която е особено критикувана от президента Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес. Южноафриканският президент Сирил Рамафоса заяви пред репортери в Йоханесбург, че САЩ са дали знак, че променят решението си за бойкот на срещата на лидерите на Г-20 в „последния момент“ и искат да участват.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че това не е вярно, и отправи остри думи към Рамафоса. "Видях, че южноафриканският президент днес по-рано се изказа малко остро срещу САЩ и президента на САЩ, а този език не се харесва на президента или неговия екип“, заяви Ливит в Белия дом. Тя каза, че САЩ изпращат дипломатически представител на срещата, просто за да потвърдят, че САЩ ще поемат ротационното председателство на блока и ще бъдат домакини на срещата на Г-20 през следващата година, предаде БТА.

Представител на американското посолство в Южна Африка ще присъства на официалната церемония по предаването на председателството в края на двудневната среща на върха, която започва в събота, но Вашингтон все пак няма да участва в никакви преговори, заяви представител на Белия дом. Тръмп обяви този месец, че нито един представител на американското правителство няма да присъства на срещата на световните лидери от богатите и развиващите се страни в най-големия град на Южна Африка.

Тръмп посочи като причина за бойкота на САЩ твърденията си, че Южна Африка преследва с насилие белите фермери от африканерското малцинство в страната. Тези изявления на Тръмп бяха отхвърлени. Официалната церемония по предаването на председателството е традиция в края на всяка среща на Г-20 и Рамапоса по-рано изрази разочарование, че бойкотът на САЩ ще означава, че в края на срещата той ще предаде председателството на „празен стол“.

