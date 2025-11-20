"Комунист": Тръмп ще се срещне с новия кмет на Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в неговата социална мрежа "Трут Сошъл". "Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща. Решихме тя да се състои в петък, 21 ноември, в Овалния кабинет на Белия дом", посочи Тръмп, отново повтаряйки невярното си твърдение, че Мамдани е "комунист" и поставяйки презимето на Мамдани Кваме в кавички (то идва от името на героя от борбата за независимост на Гана Кваме Нкрума).

Комунист или демократичен социалист?

Снимка: Getty images

По време на неотдавна завършилата предизборна надпревара за кметското място в Ню Йорк Тръмп подложи Мамдани, който се яви на изборите като кандидат на демократите, на остри атаки.

Новоизбраният 34-годишен кмет на Ню Йорк определя себе си като демократичен социалист.

Възможно е предстоящата среща да послужи за разведряване на отношенията между двамата след острата размяна на реплики по време на кметската надпревара. В последно време Тръмп стана по-толерантен към едно от основните предизборни послания на Мамдани, това животът на хората да стане по-поносим от финансова гледна точка предвид поскъпването му, отбелязват агенциите.

Тръмп възприе тази по-мека линия по темата след тежките изборни поражения на републиканците този месец освен в Ню Йорк и в щатите Джорджия, Ню Джърси, Пенсилвания и Вирджиния.

