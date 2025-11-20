Студио Actualno:

"Комунист": Тръмп ще се срещне с новия кмет на Ню Йорк

20 ноември 2025, 06:04 часа 240 прочитания 0 коментара
"Комунист": Тръмп ще се срещне с новия кмет на Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в неговата социална мрежа "Трут Сошъл". "Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща. Решихме тя да се състои в петък, 21 ноември, в Овалния кабинет на Белия дом", посочи Тръмп, отново повтаряйки невярното си твърдение, че Мамдани е "комунист" и поставяйки презимето на Мамдани Кваме в кавички (то идва от името на героя от борбата за независимост на Гана Кваме Нкрума).

Още: Можете да си изберете измежду комунист и бандит – и те избраха комуниста

Комунист или демократичен социалист?

Снимка: Getty images

По време на неотдавна завършилата предизборна надпревара за кметското място в Ню Йорк Тръмп подложи Мамдани, който се яви на изборите като кандидат на демократите, на остри атаки.

Още: Балканска следа в екипа на кмета на Ню Йорк (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Новоизбраният 34-годишен кмет на Ню Йорк определя себе си като демократичен социалист.

Възможно е предстоящата среща да послужи за разведряване на отношенията между двамата след острата размяна на реплики по време на кметската надпревара. В последно време Тръмп стана по-толерантен към едно от основните предизборни послания на Мамдани, това животът на хората да стане по-поносим от финансова гледна точка предвид поскъпването му, отбелязват агенциите.

Тръмп възприе тази по-мека линия по темата след тежките изборни поражения на републиканците този месец освен в Ню Йорк и в щатите Джорджия, Ню Джърси, Пенсилвания и Вирджиния.

Още: Ню Йорк избира кмет: Тръмп отправи заплаха към избирателите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Зохран Мамдани
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес