Студио Actualno:

Тръмп обяви рекордна сделка със Саудитска Арабия, продава им близо 300 танка (ВИДЕО)

19 ноември 2025, 23:45 часа 376 прочитания 0 коментара
Тръмп обяви рекордна сделка със Саудитска Арабия, продава им близо 300 танка (ВИДЕО)

Тръмп обяви рекордна сделка със Саудитска Арабия „Вчера официално обявихме Кралството за основен съюзник извън НАТО. Това е важна сделка. Ще продадем на Саудитска Арабия някои от най-добрите военни оборудвания, някога произведени, включително и близо 300 американски танка“, заяви Тръмп.

Още: САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО (ВИДЕО)

Американският президент наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.

Още: Тръмп опроверга разузнаването: Саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Саудитска Арабия САЩ Сделка
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес