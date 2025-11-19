Тръмп обяви рекордна сделка със Саудитска Арабия, продава им близо 300 танка (ВИДЕО)

Тръмп обяви рекордна сделка със Саудитска Арабия „Вчера официално обявихме Кралството за основен съюзник извън НАТО. Това е важна сделка. Ще продадем на Саудитска Арабия някои от най-добрите военни оборудвания, някога произведени, включително и близо 300 американски танка“, заяви Тръмп.
Trump announced a record deal with Saudi Arabia— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025
“Yesterday we officially designated the Kingdom a major non-NATO ally. It’s an important deal. We are going to sell Saudi Arabia some of the finest military equipment ever made… including nearly 300 American-made tanks,” Trump… pic.twitter.com/GnxitJGINV
Американският президент наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.
