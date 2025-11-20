Тръмп иска цяла Латинска Америка, шепнат в Германия

От началото на втория мандат на Доналд Тръмп като президент САЩ действат в Латинска Америка с динамика, невиждана от половин век, пише Handelsblatt. Вашингтон изгради мащабно военно присъствие в Карибите.В целия регион американският президент подкрепя лидери, които споделят неговите политически възгледи, и в замяна осигурява привилегирован достъп до чужди пазари за американски корпорации.

Показателен е примерът с Аржентина – третата по големина икономика в Латинска Америка след Бразилия и Мексико. Тръмп подписа двустранно споразумение за свободна търговия с Буенос Айрес, след като Вашингтон подкрепи правителството на Хавиер Милей с 40 милиарда долара заеми. Така САЩ получават по-широк достъп до аржентинския пазар за индустриални стоки, а американският пазар се отваря за аржентински селскостопански продукти. Още: САЩ: Русия атакува Украйна с пропаганда в Латинска Америка

Тази промяна създава нова конкурентна среда за европейската индустрия. Компаниите на континента едва започват да реагират на бързото настъпление на китайските си конкуренти, но сега рискуват да попаднат под кръстосания огън между две суперсили.

Икономическите интереси не са единственото, което движи Тръмп: новите търговски преговори прокарват и американски стандарти – от патентното право и регулациите за сигурност до обмена на големи масиви данни. Достъпът до редкоземни елементи и важни руди ще бъде гарантиран, а технологичните гиганти ще бъдат защитени от потенциални данъци. Накратко, САЩ целят бързо да възстановят стратегическата си позиция в Латинска Америка и да ограничат китайското влияние. Още: ЕС едва накара Латинска Америка да осъди руската агресия, една страна се въздържа

За постигането на тази цел Тръмп търси съюзници сред държавни глави със сходни политически интереси – като Милей в Аржентина, Найиб Букеле в Салвадор и Даниел Нобоа в Еквадор. А с оглед на ясно изразеното изместване надясно в латиноамериканската политика, нови партньори няма да липсват. Освен това Тръмп показа в Аржентина, че може да бъде надежден съюзник, когато партньорът му е под натиск. Без милиардните кредити Милей вероятно щеше да загуби междинните избори с голяма разлика.

Всичко това е тревожен сигнал за Европа. Случващото се показва колко остаряла е стратегията на ЕС за Латинска Америка. Брюксел бързо отстъпва пред тарифните атаки на Тръмп и прави широки компромиси, докато вътрешно продължава с безкрайни дискусии как да се успокоят европейските фермери и природозащитници с допълнителни мерки и специална подкрепа. На фона на американската офанзива европейският подход към Латинска Америка изглежда като реликва от минало време. Още: Латинска Америка поиска от Европа колониални обезщетения вместо помощ за Украйна

Автор: Александър Буш за Handelsblatt

Превод: Ганчо Каменарски