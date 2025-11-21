"Земята ни не е за продан": Висш украински представител отхвърли мирния план на САЩ

Киев е отворен към реални преговори, но няма да приеме териториални загуби, ограничения върху армията си или рестрикции в избора на съюзи. Това заяви представителят на Украйна в ООН Христина Хайовишин. „Земята ни не е за продан“, категорична бе тя. Хайовишин добави, че миротворчеството изисква продължаваща подкрепа и натиск върху Русия да се оттегли от всички фронтове.

Същевременно руският представител в ООН Василий Небензя твърди, че Зеленски забранява признаването на загубените градове, заповядва на войските да удържат позициите „до последния човек“ и блокира отстъпленията. Той също така каза, че тежките украински загуби са очевидни от продължаващите обмени на тела между Русия и Украйна.

