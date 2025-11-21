Спорт:

21 ноември 2025, 01:29 часа 341 прочитания 0 коментара
"Земята ни не е за продан": Висш украински представител отхвърли мирния план на САЩ

Киев е отворен към реални преговори, но няма да приеме териториални загуби, ограничения върху армията си или рестрикции в избора на съюзи. Това заяви представителят на Украйна в ООН Христина Хайовишин. „Земята ни не е за продан“, категорична бе тя. Хайовишин добави, че миротворчеството изисква продължаваща подкрепа и натиск върху Русия да се оттегли от всички фронтове.

Още: Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

Същевременно руският представител в ООН Василий Небензя твърди, че Зеленски забранява признаването на загубените градове, заповядва на войските да удържат позициите „до последния човек“ и блокира отстъпленията. Той също така каза, че тежките украински загуби са очевидни от продължаващите обмени на тела между Русия и Украйна.

Още: Зеленски: Русия се опитва да направи само едно - да отложи санкциите и да спечели повече време за война (ВИДЕО)

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори ООН Володимир Зеленски война Украйна мирен план
