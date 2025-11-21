Русия атакува Одеса, жертви и ранени след удари и в Запорожието (ВИДЕО)

Русия атакува Одеса с десетки дронове. Най-малко 15 безпилотни летателни апарата са били изстреляни от акваторията на Черно море, последвали са силни взривове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм. Под заплаха от атака са крайморските градове Южни и Черноморск, съобщиха местните канали в Телеграм. Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Атака причини жертви в Запорожието

Междувременно председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров съобщи в приложението Телеграм, че петима души са загинали и още трима са ранени до момента в резултат на масирана руска атака с планиращи бомби по Запорожие. Щети са нанесени на жилищни блокове, магазин и пазар. Сирените са били задействани от 21.12 часа до 22.55 ч. Всички спешни служби са задействани по ликвидирането на последиците.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.