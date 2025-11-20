Румънците са най-многобройните туристи у нас, годишният им брой гони милион

Румънците вече заемат първото място с голяма преднина по брой чуждестранни туристи в България. Приблизително 900 000 румънски туристи са посетили България през 2024 г., докато броят на германските, британските и други туристи, които преди това пристигаха с чартърни полети, постоянно намалява, съобщава Радио Франс Интернасионал.

Летният сезон през 2025 е определян като „приемлив“ за българските хотелиери, но те са недоволни, когато го сравняват с двуцифрените резултати, постигнати от други морски дестинации като Гърция, Хърватия, Мароко и Албания. Летният масов туризъм остава доминиращ сегмент, съставляващ почти 65% от туристическия поток в България. През последните години обаче профилът на чуждестранните туристи в основните курорти по българското крайбрежие се промени значително.

Статистиката от последните сезони показва, че румънците представляват най-голямата група туристи, посещаващи България. Броят на германските туристи е по-малко от половината от предишния, като леко надхвърля 250 000. Сега най-големият пазар по отношение на чартърните полети не е Германия, а Полша. Освен това, в сравнение с миналото, когато над 95% от чуждестранните туристи по Черноморието пристигаха със самолет, днес само 60% от тях пътуват до България със самолет.“

