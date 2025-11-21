Зяпал в телефона си: Капитан блъсна ферибот в скали, стотици се отърваха на косъм (ВИДЕО)

В Южна Корея капитан на ферибот толкова се увлече в четене на новини на телефона си, че едва не уби 267 пасажери. Големият плавателен съд се блъсна в скали близо до брега. Пасажерите чули силен трясък и изпаднали в паника след удара.
🛳 In South Korea, a ferry captain got so absorbed in reading news on his phone that he nearly killed 267 passengers— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025
The huge vessel slammed into a rocky islet near the coast. Passengers described a violent bang and fearing for their lives as the ferry ran aground.
All 267… pic.twitter.com/aQiqJXHZGE
Всички 267 пасажери и членове на екипажа бяха успешно евакуирани. Няколко души претърпели леки наранявания или замайване. Първият офицер каза на следователите, че проверявал новините на своя смартфон, докато управлявал кораба — и забелязал скалата твърде късно.
Още: "ГУГИ": Русия шпионира НАТО от потънал преди десетилетия ферибот, сочи мащабно разследване на немски журналисти