Зяпал в телефона си: Капитан блъсна ферибот в скали, стотици се отърваха на косъм (ВИДЕО)

21 ноември 2025, 01:05 часа 665 прочитания 0 коментара
В Южна Корея капитан на ферибот толкова се увлече в четене на новини на телефона си, че едва не уби 267 пасажери. Големият плавателен съд се блъсна в скали близо до брега. Пасажерите чули силен трясък и изпаднали в паника след удара.

Всички 267 пасажери и членове на екипажа бяха успешно евакуирани. Няколко души претърпели леки наранявания или замайване. Първият офицер каза на следователите, че проверявал новините на своя смартфон, докато управлявал кораба — и забелязал скалата твърде късно.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
